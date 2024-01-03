Забарный может получить почетное звание в своем клубе в АПЛ

Илья Забарный. Фото: Reuters

Украинский защитник Илья Забарный стал соискателем одной из престижных премий в своем клубе в английской Премьер-лиге. Украинец может стать лучшим игроком месяца в Борнмуте.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

На награду также претендуют центрбек Маркос Сенеси, хавбек Райан Кристи и форвард Доминик Соланке. Англичанин является главным претендентом на награду, вколотил в декабре шесть голов.

Голосовать за Илью Забарного можно в твиттер-аккаунте "Борнмута".

В текущем сезоне на счету Забарного 20 матчей в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.

"Бессменный" Илья Забарный

В нынешнем чемпионате Англии украинец не только игрок стартового состава, но и провел без замен все матчи команды в АПЛ. По этому показателю Илья входит в перечень из пяти полевых футболистов, полностью проведших на поле все поединки чемпионата Англии-2023/24.

So hard to just narrow it down to four players 🧐



Але хто думає про те, як @MMJBournemouth Player of Month Award for December? 🏆 pic.twitter.com/2gTiheQpoE — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 3, 2024

В АПЛ Борнмут в течение декабря выдал серию четырех побед подряд. К тому же, трижды команда Забарного выиграла.

В общей сложности Илья в прошлом месяце сыграл шесть матчей в составе команды, одержавшей четыре победы: обыграл Кристал Пелас (2:0), Манчестер Юнайтед (3:0), Ноттингем Форест (3:2) и Фулгэм (3:0). Однажды команда сыграла вничью (против Астон Виллы — 2:2), а еще однажды — проиграла Тоттенгему (1:3).

Напомним, "Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

"Арсенал" готов к трансферу Довбика.

"Манчестер Сити" заплатит за игрока "Жироны" 30 млн евро.

Шанс для Мудрика — в следующем матче в "Челси" не сыграют 12 футболистов.

Георгий Судаков стал целью двух легендарных английских грандов.

"Жирона" подняла ценник на Цыганкова — больше платили только за Мудрика.