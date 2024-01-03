Забарный может получить почетное звание в своем клубе в АПЛ
Украинский защитник Илья Забарный стал соискателем одной из престижных премий в своем клубе в английской Премьер-лиге. Украинец может стать лучшим игроком месяца в Борнмуте.
Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Новини.LIVE.
На награду также претендуют центрбек Маркос Сенеси, хавбек Райан Кристи и форвард Доминик Соланке. Англичанин является главным претендентом на награду, вколотил в декабре шесть голов.
Голосовать за Илью Забарного можно в твиттер-аккаунте "Борнмута".
В текущем сезоне на счету Забарного 20 матчей в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.
"Бессменный" Илья Забарный
В нынешнем чемпионате Англии украинец не только игрок стартового состава, но и провел без замен все матчи команды в АПЛ. По этому показателю Илья входит в перечень из пяти полевых футболистов, полностью проведших на поле все поединки чемпионата Англии-2023/24.
So hard to just narrow it down to four players 🧐— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 3, 2024
Але хто думає про те, як @MMJBournemouth Player of Month Award for December? 🏆 pic.twitter.com/2gTiheQpoE
В АПЛ Борнмут в течение декабря выдал серию четырех побед подряд. К тому же, трижды команда Забарного выиграла.
В общей сложности Илья в прошлом месяце сыграл шесть матчей в составе команды, одержавшей четыре победы: обыграл Кристал Пелас (2:0), Манчестер Юнайтед (3:0), Ноттингем Форест (3:2) и Фулгэм (3:0). Однажды команда сыграла вничью (против Астон Виллы — 2:2), а еще однажды — проиграла Тоттенгему (1:3).
Напомним, "Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.
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