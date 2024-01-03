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Забарный может получить почетное звание в своем клубе в АПЛ

3 января 2024 18:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Забарный может получить почетное звание в своем клубе в АПЛ
Илья Забарный. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский защитник Илья Забарный стал соискателем одной из престижных премий в своем клубе в английской Премьер-лиге. Украинец может стать лучшим игроком месяца в Борнмуте.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Новини.LIVE.

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На награду также претендуют центрбек Маркос Сенеси, хавбек Райан Кристи и форвард Доминик Соланке. Англичанин является главным претендентом на награду, вколотил в декабре шесть голов.

Голосовать за Илью Забарного можно в твиттер-аккаунте "Борнмута".

В текущем сезоне на счету Забарного 20 матчей в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.

"Бессменный" Илья Забарный

В нынешнем чемпионате Англии украинец не только игрок стартового состава, но и провел без замен все матчи команды в АПЛ. По этому показателю Илья входит в перечень из пяти полевых футболистов, полностью проведших на поле все поединки чемпионата Англии-2023/24.

В АПЛ Борнмут в течение декабря выдал серию четырех побед подряд. К тому же, трижды команда Забарного выиграла.

В общей сложности Илья в прошлом месяце сыграл шесть матчей в составе команды, одержавшей четыре победы: обыграл Кристал Пелас (2:0), Манчестер Юнайтед (3:0), Ноттингем Форест (3:2) и Фулгэм (3:0). Однажды команда сыграла вничью (против Астон Виллы — 2:2), а еще однажды — проиграла Тоттенгему (1:3).

Напомним, "Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

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