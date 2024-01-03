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Забарний може отримати почесне звання у своєму клубі в АПЛ

3 січня 2024 18:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Забарний може отримати почесне звання у своєму клубі в АПЛ
Ілля Забарний. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український захисник Ілля Забарний став претендентом на одну з престижних премій у своєму клубі в англійській Прем’єр-лізі. Українець може стати найкращим гравцем місяця в Борнмуті. 

Про це повідомляє пресслужба клубу, передає Новини.LIVE.

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На цю нагороду також претендують центрбек Маркос Сенесі, хавбек Райан Крісті та форвард Домінік Соланке. Англієць є головним претендентом на нагороду, вколотив у грудні шість голів.

Голосувати за Іллю Забарного можна у твіттер-акаунті "Борнмута".

У поточному сезоні на рахунку Забарного 20 матчів у рамках АПЛ, у яких він не відзначився результативними діями.

"Беззмінний" Ілля Забарний

У нинішньому чемпіонаті Англії українець не тільки є гравцем стартового складу, але й провів без замін усі матчі команди в АПЛ. За цим показником Ілля входить до переліку з п'яти польових футболістів, які повністю провели на полі усі поєдинки чемпіонату Англії-2023/24.

В АПЛ Борнмут впродовж грудня видав серію із чотирьох перемог поспіль. До того ж тричі команда Забарного виграла. 

А загалом Ілля в минулому місяці зіграв шість матчів у складі команди, яка здобула чотири перемоги: обіграв Крістал Пелас (2:0), Манчестер Юнайтед (3:0), Ноттінгем Форест (3:2) та Фулгем (3:0). Одного разу команда зіграла внічию (проти Астон Вілли — 2:2), а ще одного — програла Тоттенгему (1:3).

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