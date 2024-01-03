Забарний може отримати почесне звання у своєму клубі в АПЛ

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Український захисник Ілля Забарний став претендентом на одну з престижних премій у своєму клубі в англійській Прем’єр-лізі. Українець може стати найкращим гравцем місяця в Борнмуті.

Про це повідомляє пресслужба клубу, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

На цю нагороду також претендують центрбек Маркос Сенесі, хавбек Райан Крісті та форвард Домінік Соланке. Англієць є головним претендентом на нагороду, вколотив у грудні шість голів.

Голосувати за Іллю Забарного можна у твіттер-акаунті "Борнмута".

У поточному сезоні на рахунку Забарного 20 матчів у рамках АПЛ, у яких він не відзначився результативними діями.

"Беззмінний" Ілля Забарний

У нинішньому чемпіонаті Англії українець не тільки є гравцем стартового складу, але й провів без замін усі матчі команди в АПЛ. За цим показником Ілля входить до переліку з п'яти польових футболістів, які повністю провели на полі усі поєдинки чемпіонату Англії-2023/24.

So hard to just narrow it down to four players 🧐



But who do you think should take away the @MMJBournemouth Player of the Month award for December? 🏆 pic.twitter.com/2gTiheQpoE — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 3, 2024

В АПЛ Борнмут впродовж грудня видав серію із чотирьох перемог поспіль. До того ж тричі команда Забарного виграла.

А загалом Ілля в минулому місяці зіграв шість матчів у складі команди, яка здобула чотири перемоги: обіграв Крістал Пелас (2:0), Манчестер Юнайтед (3:0), Ноттінгем Форест (3:2) та Фулгем (3:0). Одного разу команда зіграла внічию (проти Астон Вілли — 2:2), а ще одного — програла Тоттенгему (1:3).

Нагадаємо, Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб.

Лідер "Жирони" отримає місце у складі "Манчестер Сіті".

Ексгравець "Динамо" та збірної України близький до переходу в чемпіонат Англії.

"Баварія" купить зіркового форварда в пару до Кейна.

Ломаченко може завершити кар'єру вже найближчим часом.

"ПСЖ" різко відповів "Ліверпулю" щодо Мбаппе.