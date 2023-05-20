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Забарный не помог избежать поражения от МЮ, а Миколенко не вышел на поле

20 мая 2023 23:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Забарный не помог избежать поражения от МЮ, а Миколенко не вышел на поле
Илья Забарный играет головой против "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/David Clein
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

"Борнмут" в игре АПЛ уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1, а украинский защитник Илья Забарный провел на поле весь матч. В то же время Виталий Миколенко так и не вышел на поле в составе Эвертона.

Подробности выступления украинцев в очередном туре АПЛ в материале Новини.LIVE.

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Илья Забарный получил 6,7 от Sofascore. Украинец отметился блокировкой выстрела, перехватом, блоком и восстановлением контроля. Дал себя пройти на дриблинге, заработал штрафной на чужой половине, в общем-то не очень качественно продвигал мяч на чужую половину, сообщают специалисты из разных футбольных СМИ.

Но когда особенно опасным был удар Фернандеша — Забарный классно подставил ногу, а португалец уже видел снаряд в сетке. Еще несколько раз Илья отлично подчищал, выбивая на угловой.

Был еще момент, когда Гарначо неплохо отработал у собственных ворот и открывался в штрафной. Забарный в силовом приеме оттеснил завалившегося на газон аргентинца.

Миколенко смотрел матч со скамейки для запасных

Отметим также драматическую ничью "Эвертона", без Виталия Миколенко игравшего с "Вулверхэмптоном".

Ливерпульцы уступали 0:1, но сравняли счет на 90+9 минуте. Правда, ситуация в таблице остается сложной. Команда с 33 пунктами остается в двух очках от зоны вылета, но у конкурентов из подвала таблицы еще по две игры, а "Эвертону" осталось провести всего один матч.

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