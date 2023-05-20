Забарний не допоміг уникнути поразки від МЮ, а Миколенко не вийшов на поле

Ілля Забарний грає головою проти "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/David Clein

"Борнмут" у грі АПЛ поступився "Манчестер Юнайтед" з рахунком 0:1, а український захисник Ілля Забарний провів на полі весь матч. Водночас Віталій Миколенко так й не вийшов на поле в складі “Евертона”.

Подробиці виступи українців в черговому турі АПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Підопічні Еріка тен Гага єдиний гол провели на 9-й хвилині зустрічі, а героєм епізоду став бразильський півзахисник Каземіро.

Ілля Забарний отримав 6,7 від Sofascore. Українець відзначився блокуванням пострілу, перехопленням, блоком та відновленню контролю. Дав себе пройти на дриблінгу, заробив штрафний на чужій половині, загалом же не дуже якісно просував м'яч на чужу половину, повідомляють фахівці з різних футбольних ЗМІ.

It ends in defeat. pic.twitter.com/ysBvuvCQOo — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 20, 2023

Але коли особливо небезпечним був удар Фернандеша — Забарний класно підставив ногу, а португалець вже бачив снаряд у сітці. Ще кілька разів Ілля чудово підчищав, вибиваючи на кутовий.

Був ще момент, коли Гарначо непогано відпрацював біля власних воріт і відкривався у штрафному. Забарний у силовому прийомі відтіснив аргентинця, який завалився на газон.

Миколенко дивився матч з лави для запасних

Відзначимо також драматичну нічию "Евертона", який без Віталія Миколенка грав з "Вулверхемптоном".

Ліверпульці поступалися 0:1, але зрівняли рахунок на 90+9 хвилині. Щоправда, ситуація у таблиці залишається складною. Команда з 33 пунктами залишається у двох очках від зони вильоту, але у конкурентів з підвалу таблиці ще по дві гри, а "Евертону" залишилося провести лише один матч.

Нагадаємо, "Челсі" вирішив улітку відпустити Михайла Мудрика до іншої команди.

Ломаченко проти Хейні: ставки та прогноз на бій.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков може розпочати наступний сезон в іншому клубі.

Зважування Василя Ломаченка та Девіна Хейні завершилося скандалом. Цей бій в Україні можна буде переглянути безкоштовно.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі звернувся до Олександра Усіка з несподіваним проханням.