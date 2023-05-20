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Забарний не допоміг уникнути поразки від МЮ, а Миколенко не вийшов на поле

20 травня 2023 23:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Забарний не допоміг уникнути поразки від МЮ, а Миколенко не вийшов на поле
Ілля Забарний грає головою проти "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/David Clein
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

"Борнмут" у грі АПЛ поступився "Манчестер Юнайтед" з рахунком 0:1, а український захисник Ілля Забарний провів на полі весь матч. Водночас Віталій Миколенко так й не вийшов на поле в складі “Евертона”.

Подробиці виступи українців в черговому турі АПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

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Ілля Забарний отримав 6,7 від Sofascore. Українець відзначився блокуванням пострілу, перехопленням, блоком та відновленню контролю. Дав себе пройти на дриблінгу, заробив штрафний на чужій половині, загалом же не дуже якісно просував м'яч на чужу половину, повідомляють фахівці з різних футбольних ЗМІ. 

Але коли особливо небезпечним був удар Фернандеша — Забарний класно підставив ногу, а португалець вже бачив снаряд у сітці. Ще кілька разів Ілля чудово підчищав, вибиваючи на кутовий. 

Був ще момент, коли Гарначо непогано відпрацював біля власних воріт і відкривався у штрафному. Забарний у силовому прийомі відтіснив аргентинця, який завалився на газон. 

Миколенко дивився матч з лави для запасних

Відзначимо також драматичну нічию "Евертона", який без Віталія Миколенка грав з "Вулверхемптоном".

Ліверпульці поступалися 0:1, але зрівняли рахунок на 90+9 хвилині. Щоправда, ситуація у таблиці залишається складною. Команда з 33 пунктами залишається у двох очках від зони вильоту, але у конкурентів з підвалу таблиці ще по дві гри, а "Евертону" залишилося провести лише один матч.

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