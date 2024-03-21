Сборная Украины не забила Боснии и Герцеговине в первом тайме

Михаил Мудрик во время атаки. Фото: Взбірна

Сборная Боснии и Герцеговины не позволила национальной команде Украины забить гол в первом тайме. Соперники не использовали по одному хорошему шансу.

У подопечных Сергея Реброва почти ничего не получается в атаке, сообщает портал Новини.LIVE.

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В четверг, 21 марта, сборная Украины на выезде играет квалификационный поединок отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Несмотря на атакующий состав, "сине-желтые" не сумели создать опасных моментов у ворот Ибрагима Шехича.

Мудрик и Судаков выходят на поле. Фото: Взбірна

Судаков мог забить гол

Лучшая попытка сборной Украины отличиться произошла на девятой минуте матча. Георгий Судаков получил передачу перед входом в чужую штрафную слева, но пробил выше ворот.

Боснийцы могли выйти вперед на 37-й минуте. Джеко ворвался в штрафную Лунина слева, но ему помешал нанести удар в створ партнер по сборной Колашинац.

В целом украинцы пытаются доминировать в этой встрече, но часто ошибаются и в атаке, и в обороне. Команду Сергея Реброва спасает от неприятностей только то, что боснийцы выглядят еще менее решительными.

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