Збірна України не забила Боснії та Герцеговині у першому таймі
Збірна Боснії та Герцеговини не дозволила національній команді України забити гол у першому таймі. Суперники не використали по одному гарному шансу.
У підопічних Сергія Реброва майже нічого не виходять в атаці, повідомляє портал Новини.LIVE.
У четвер, 21 березня, збірна України на виїзді грає кваліфікаційний поєдинок відбору на Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини. Попри атакувальний склад, "синьо-жовті" не зуміли створити небезпечних моментів біля воріт Ібрагіма Шехіча.
Судаков міг забити гол
Найкраща спроба збірної України відзначитись відбулася на дев'ятій хвилині матчу. Георгій Судаков отримав передачу перед входом у чужий штрафний ліворуч, але пробив вище воріт.
Боснійці могли вийти вперед на 37 хвилині. Джеко увірвався до штрафного майданчика Луніна ліворуч, але йому завадив завдати удару у створ партнер по збірній Колашинац.
Загалом українці намагаються домінувати у цій зустрічі, але часто помиляються і в атаці, і в обороні. Команду Сергія Реброва рятує від неприємностей лише те, що боснійці виглядають ще менш рішучими.
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