Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Сборная Украины проиграла второй матч подряд в отборе на чемпионат Европы arrow

Сборная Украины проиграла второй матч подряд в отборе на чемпионат Европы

26 февраля 2024 08:21
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины проиграла второй матч подряд в отборе на чемпионат Европы
Артем Пустовой сделал данк в кольцо Португалии. Фото: ФБУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мужская сборная Украины по баскетболу сыграла второй матч отбора на чемпионат Европы-2025. Соперниками украинцев стала команда Португалии.

Украинцы уступили со счетом 77:79, сообщил портал Новини.LIVE.

Поражение сборной Украины

Домашний матч сборная Украины проводила в Латвии, где на них пришли посмотреть, как диаспора, так и местные ценители баскетбола. Хорошая поддержка у команды Виталия Степановского была, но воспользоваться ею не смогли.

Настоящим провалом для сборной Украины стала первая половина матча. Подопечные Степановского много ошибались и делали потери, которыми соперник воспользовался.

Иван Ткаченко
Иван Ткаченко в матче против Португалии. Фото: ФБУ

В третьей четверти команда Украины заиграла более агрессивно, а после нескольких точных трехочковых Войналовича они поймали кураж, благодаря которому сравняли счет. Было впечатление, что соперник не соответствует уровню Украины.

Однако в финальной четвертой четверти сборная Португалии смогла не пустить Украину в отрыв и затем на последних минутах матча отличилась решающим броском.

Украина — Португалия — 77:79 (16:26, 16:21, 27:15, 18:17)

Украина: Ковляр 17+10 передач, Зотов 2, Петров 10+7 подборов, Пустовой 11, Войналович 16 – старт; Бобров 12+8 подборов, Ткаченко 6, Крутоус 3, Мишула 0, Шундель 0

Для сборной Украины это уже второе поражение в двух матчах отбора на Евробаскет-2025. В отборочной группе А сине-желтые идут на последнем месте. Чтобы иметь шансы пройти дальше команде Степановского, необходимо побеждать во всех четырех оставшихся матчах.

Напомним, бразильский форвард из житомирского "Полесья" перейдет в легендарный украинский клуб.

Вышел материал про известных украинских спортсменов, которые погибли во время войны. 

Мюнхенская "Бавария" нашла неожиданную замену Тухелю в АПЛ. 

Мудрик сменит клуб — "Челси" готовит трансфер украинца.

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб

Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизовать футболистов.

Баскетбол
Сборная Украины по баскетболу
Евробаскет
украинские легионеры (баскетбол)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме