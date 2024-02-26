Сборная Украины проиграла второй матч подряд в отборе на чемпионат Европы

Артем Пустовой сделал данк в кольцо Португалии. Фото: ФБУ

Мужская сборная Украины по баскетболу сыграла второй матч отбора на чемпионат Европы-2025. Соперниками украинцев стала команда Португалии.

Украинцы уступили со счетом 77:79, сообщил портал Новини.LIVE.

Поражение сборной Украины

Домашний матч сборная Украины проводила в Латвии, где на них пришли посмотреть, как диаспора, так и местные ценители баскетбола. Хорошая поддержка у команды Виталия Степановского была, но воспользоваться ею не смогли.

Настоящим провалом для сборной Украины стала первая половина матча. Подопечные Степановского много ошибались и делали потери, которыми соперник воспользовался.

Иван Ткаченко в матче против Португалии. Фото: ФБУ

В третьей четверти команда Украины заиграла более агрессивно, а после нескольких точных трехочковых Войналовича они поймали кураж, благодаря которому сравняли счет. Было впечатление, что соперник не соответствует уровню Украины.

Однако в финальной четвертой четверти сборная Португалии смогла не пустить Украину в отрыв и затем на последних минутах матча отличилась решающим броском.

Украина — Португалия — 77:79 (16:26, 16:21, 27:15, 18:17)

Украина: Ковляр 17+10 передач, Зотов 2, Петров 10+7 подборов, Пустовой 11, Войналович 16 – старт; Бобров 12+8 подборов, Ткаченко 6, Крутоус 3, Мишула 0, Шундель 0

Для сборной Украины это уже второе поражение в двух матчах отбора на Евробаскет-2025. В отборочной группе А сине-желтые идут на последнем месте. Чтобы иметь шансы пройти дальше команде Степановского, необходимо побеждать во всех четырех оставшихся матчах.

Напомним, бразильский форвард из житомирского "Полесья" перейдет в легендарный украинский клуб.

Вышел материал про известных украинских спортсменов, которые погибли во время войны.

Мюнхенская "Бавария" нашла неожиданную замену Тухелю в АПЛ.

Мудрик сменит клуб — "Челси" готовит трансфер украинца.

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб.

Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизовать футболистов.