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Збірна України програла другий матч поспіль у відборі на чемпіонат Європи

26 лютого 2024 08:21
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Агабекян Карен
редактор
Збірна України програла другий матч поспіль у відборі на чемпіонат Європи
Артем Пустовий зробив данк у кільце Португалії. Фото: ФБУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чоловіча збірна України з баскетболу зіграла другий матч відбору на чемпіонат Європи-2025. Суперниками українців стала команда Португалії.

Українці поступилися з рахунком 77:79, повідомив портал Новини.LIVE.

Поразка збірної України

Домашній матч збірна України проводила в Латвії, де на них прийшли подивитися як діаспора, так й місцеві поціновувачі баскетболу. Хороша підтримка у команди Віталія Степановського була, але скористатися нею не змогли.

Справжнім провалом для збірної України стала перша половина матчу. Підопічні Степановського багато помилялися та робили втрати, якими суперник скористався.

Иван Ткаченко
Іван Ткаченко у матчі проти Португалії. Фото: ФБУ

В третій четверті команда України заграла агресивніше, а після кількох точних трихочкових Войналовича вони піймали кураж, завдяки якому зрівняли рахунок. Було враження, що суперник не відповідає рівню України.

Однак в фінальній четвертій четверті збірна Португалії змогла не пустити Україну у відрив й потім на останніх хвилинах матчу відзначилась вирішальним кидком.

Україна — Португалія 77:79 (16:26, 16:21, 27:15, 18:17)

Україна: Ковляр 17 + 10 передач, Зотов 2, Петров 10 + 7 підбирань, Пустовий 11, Войналович 16 – старт; Бобров 12 + 8 підбирань, Ткаченко 6, Крутоус 3, Мішула 0, Шундель 0

Для збірної України це вже друга поразка у двох матчах відбору на Євробаскет-2025. У відбірковій групі А синьо-жовті йдуть на останньому місці. Щоб мати шанси пройти далі команді Степановського необхідно перемагати в усіх чотирьох матчах, які залишились.

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Баскетбол
Збірна України з баскетболу
Євробаскет
українські легіонери (баскетбол)

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