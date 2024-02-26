Збірна України програла другий матч поспіль у відборі на чемпіонат Європи

Артем Пустовий зробив данк у кільце Португалії. Фото: ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу зіграла другий матч відбору на чемпіонат Європи-2025. Суперниками українців стала команда Португалії.

Українці поступилися з рахунком 77:79, повідомив портал Новини.LIVE.

Поразка збірної України

Домашній матч збірна України проводила в Латвії, де на них прийшли подивитися як діаспора, так й місцеві поціновувачі баскетболу. Хороша підтримка у команди Віталія Степановського була, але скористатися нею не змогли.

Справжнім провалом для збірної України стала перша половина матчу. Підопічні Степановського багато помилялися та робили втрати, якими суперник скористався.

Іван Ткаченко у матчі проти Португалії. Фото: ФБУ

В третій четверті команда України заграла агресивніше, а після кількох точних трихочкових Войналовича вони піймали кураж, завдяки якому зрівняли рахунок. Було враження, що суперник не відповідає рівню України.

Однак в фінальній четвертій четверті збірна Португалії змогла не пустити Україну у відрив й потім на останніх хвилинах матчу відзначилась вирішальним кидком.

Україна — Португалія 77:79 (16:26, 16:21, 27:15, 18:17)

Україна: Ковляр 17 + 10 передач, Зотов 2, Петров 10 + 7 підбирань, Пустовий 11, Войналович 16 – старт; Бобров 12 + 8 підбирань, Ткаченко 6, Крутоус 3, Мішула 0, Шундель 0

Для збірної України це вже друга поразка у двох матчах відбору на Євробаскет-2025. У відбірковій групі А синьо-жовті йдуть на останньому місці. Щоб мати шанси пройти далі команді Степановського необхідно перемагати в усіх чотирьох матчах, які залишились.

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