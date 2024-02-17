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Сборная Украины завоевала бронзу в женской эстафете на Кубке мира по лыжным гонкам среди ветеранов

17 февраля 2024 21:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Сборная Украины завоевала бронзу в женской эстафете на Кубке мира по лыжным гонкам среди ветеранов
Оксана Залиско. Фото: Facebook/Управление молодежи и спорта Львовской ОГА
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Женская сборная Украины среди ветеранов попала в ТОП-3 на Кубке мира по лыжным гонкам в финском городе Вуокатти. За медали сражались 525 участников из 25 стран мира.

Кроме того, львовянка Залиско завоевала еще одну медаль в индивидуальных соревнованиях, передает Новини.LIVE.

Это впервые женская ветеранская команда получила призовое место в Кубке мира. Успех украинки завоевали в эстафете 4 по 5 км. Украину представляли Оксана Залиско (Львов), Татьяна Рагозина (Кременчуг), Татьяна Билоус (Сумы) и Елена Василенко (Бровары).

Залеско учит всех скандинавской ходьбе

Еще одну бронзовую медаль Оксана Залиско завоевала в индивидуальных соревнованиях классическим стилем на дистанции 20 км.

Кстати, Оксана Залиско — не только сильная лыжница, но и хороший специалист по скандинавской ходьбе. Этому виду спорта, который доступен для занятий круглый год, Оксана в Стрыйском парке бесплатно обучает всех желающих в рамках программы "Активные парки — локации здоровой Украины". Так что присоединяйтесь!" — говорит руководитель управления молодежи и спорта во Львовской области Роман Химяк.

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

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У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma. 

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