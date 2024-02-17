Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Збірна України виборола бронзу у жіночій естафеті на Кубку світу з лижних гонок серед ветеранів arrow

Збірна України виборола бронзу у жіночій естафеті на Кубку світу з лижних гонок серед ветеранів

17 лютого 2024 21:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Збірна України виборола бронзу у жіночій естафеті на Кубку світу з лижних гонок серед ветеранів
Оксана Заліско. Фото: Facebook/Управління молоді та спорту Львівської ОДА
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Жіноча збірна України серед ветеранів потрапила до ТОП-3 на Кубку світу з лижних гонок у фінському місті Вуокатті. За медалі боролися 525 учасників з 25 країн світу.

Крім того, львів’янка Заліско виборола ще одну медаль в індивідуальних змаганнях, передає Новини.LIVE.

Це вперше жіноча ветеранська команда отримала призове місце Кубка світу. Успіх українки здобули в естафеті 4 по 5 км. Україну представляли Оксана Заліско (Львів), Тетяна Рагозіна (Кременчук), Тетяна Білоус (Суми) та Олена Василенко (Бровари).

Заліско навчає усіх скандинавській ходьбі

Ще одну бронзову медаль Оксана Заліско виборола в індивідуальних змаганнях класичним стилем на дистанції 20 км.

"До речі, Оксана Заліско — не лише сильна лижниця, а й добра фахівчиня зі скандинавської ходьби. Цьому виду спорту, який доступний для занять впродовж цілого року, Оксана у Стрийському парку безплатно навчає усіх охочих у межах програми "Активні парки — локації здорової України". Тож доєднуйтеся!" – каже керівник управління молоді та спорту у Львівській області Роман Хім’як.

Нагадаємо, Олександр Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Судаков іде із "Шахтаря" — відомий новий претендент на українця.

У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma. 

Вже влітку Циганков змінить клуб, Довбик може залишитися у "Жироні".

"Реал" приготував Луніну нову роль у команді. 

"Барселона" обрала нового тренера — тривають переговори. 

 

Львів
Львівська ОДА
Лижний спорт
Біатлон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі