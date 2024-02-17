Збірна України виборола бронзу у жіночій естафеті на Кубку світу з лижних гонок серед ветеранів

Оксана Заліско. Фото: Facebook/Управління молоді та спорту Львівської ОДА

Жіноча збірна України серед ветеранів потрапила до ТОП-3 на Кубку світу з лижних гонок у фінському місті Вуокатті. За медалі боролися 525 учасників з 25 країн світу.

Крім того, львів’янка Заліско виборола ще одну медаль в індивідуальних змаганнях, передає Новини.LIVE.

Це вперше жіноча ветеранська команда отримала призове місце Кубка світу. Успіх українки здобули в естафеті 4 по 5 км. Україну представляли Оксана Заліско (Львів), Тетяна Рагозіна (Кременчук), Тетяна Білоус (Суми) та Олена Василенко (Бровари).

Заліско навчає усіх скандинавській ходьбі

Ще одну бронзову медаль Оксана Заліско виборола в індивідуальних змаганнях класичним стилем на дистанції 20 км.

"До речі, Оксана Заліско — не лише сильна лижниця, а й добра фахівчиня зі скандинавської ходьби. Цьому виду спорту, який доступний для занять впродовж цілого року, Оксана у Стрийському парку безплатно навчає усіх охочих у межах програми "Активні парки — локації здорової України". Тож доєднуйтеся!" – каже керівник управління молоді та спорту у Львівській області Роман Хім’як.

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