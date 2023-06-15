Сборная Украины потеряла игроков в преддверии матча с Северной Македонией

Национальная команда прилетела в Скопье. Фото: Павел Кубанов

Сразу несколько футболистов не смогут помочь национальной сборной Украины по футболу в матче Лиги Наций. Команда Сергея Реброва уже прилетела в Скопье, но на поле в пятницу смогут выйти не все.

Кто получил повреждения из украинских игроков, в материале Новини.LIVE.

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Официальный сайт УАФ передает, что завершающий день своего пребывания в Бремене сборная Украины начала с утренней тренировки.

Пробежав несколько кругов, сборники отрабатывали технику работы с мячом, получив задание отдать пас максимум в два касания в большом круге, а затем отработали средние передачи и перешли к основной работе.

Тактическая и игровая работа осуществляется с учетом ближайшего оппонента – сборной Северной Македонии,

В тренировке приняли участие 25 исполнителей. Отсутствовали двое игроков — Валерий Бондар и Александр Пихаленок. У первого — повреждение приводной мышцы, у второго — проблемы со ступней. К сожалению, именно эти футболисты не могут помочь сборной Украины в июньских поединках.

Команда уже в Скопье

После обеда сине-желтые выехали на аэропорт Бремена, откуда взяли курс на столицу Северной Македонии — Скопье. В среду в программе сборной было расположение в отеле, ужине и восстановлении. А уже в четверг команда проведет предматчевую тренировку на поле стадиона "Тоше Проесский". В 17:30 состоится пресс-конференция Сергея Реброва.

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