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Сборная Украины потеряла игроков в преддверии матча с Северной Македонией

15 июня 2023 07:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Сборная Украины потеряла игроков в преддверии матча с Северной Македонией
Национальная команда прилетела в Скопье. Фото: Павел Кубанов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сразу несколько футболистов не смогут помочь национальной сборной Украины по футболу в матче Лиги Наций. Команда Сергея Реброва уже прилетела в Скопье, но на поле в пятницу смогут выйти не все.

Кто получил повреждения из украинских игроков, в материале Новини.LIVE.

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Официальный сайт УАФ передает, что завершающий день своего пребывания в Бремене сборная Украины начала с утренней тренировки.

Пробежав несколько кругов, сборники отрабатывали технику работы с мячом, получив задание отдать пас максимум в два касания в большом круге, а затем отработали средние передачи и перешли к основной работе.

Тактическая и игровая работа осуществляется с учетом ближайшего оппонента – сборной Северной Македонии,

В тренировке приняли участие 25 исполнителей. Отсутствовали двое игроков — Валерий Бондар и Александр Пихаленок. У первого — повреждение приводной мышцы, у второго — проблемы со ступней. К сожалению, именно эти футболисты не могут помочь сборной Украины в июньских поединках.

Команда уже в Скопье

После обеда сине-желтые выехали на аэропорт Бремена, откуда взяли курс на столицу Северной Македонии — Скопье. В среду в программе сборной было расположение в отеле, ужине и восстановлении. А уже в четверг команда проведет предматчевую тренировку на поле стадиона "Тоше Проесский". В 17:30 состоится пресс-конференция Сергея Реброва.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

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