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Збірна України втратила гравців напередодні матчу з Північною Македонією

15 червня 2023 07:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Збірна України втратила гравців напередодні матчу з Північною Македонією
Національна команда прилетіла в Скоп'є. Фото: Павло Кубанов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Одразу кілька футболістів не зможуть допомогти національній збірній України з футболу у матчі Ліги Націй. Команда Сергія Реброва вже прилетіла в Скоп’є, але на поле в п’ятницю зможуть вийти не всі.

Хто саме отримав пошкодження з українських гравців, в матеріалі Новини.LIVE.  

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Офіційний сайт УАФ передає, що завершальний день свого перебування в Бремені збірна України розпочала з ранкового тренування.

Пробігши кілька кіл, збірники відпрацьовували техніку роботи з м’ячем, отримавши завдання віддати пас максимум у два дотики у великому колі, а згодом відпрацювали середні передачі й перейшли до основної роботи.

Тактична та ігрова робота здійснюється з огляду на найближчого опонента – збірну Північної Македонії,

У тренуванні взяли участь 25 виконавців. Відсутні були двоє гравців — Валерій Бондар та Олександр Піхальонок. У першого — ушкодження привідного м’язу, у другого — проблеми зі ступнею. На жаль, саме ці футболісти не зможуть допомогти збірній України у червневих поєдинках.

Команда вже у Скоп'є

Після обіду синьо-жовті виїхали на летовище Бремена, звідки взяли курс на столицю Північної Македонії — Скоп’є. У середу у програмі збірної було розташування в готелі, вечеря та відновлення. А вже в четвер команда проведе передматчеве тренування на полі стадіону "Тоше Проеський". О 17:30 відбудеться пресконференція Сергія Реброва.

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