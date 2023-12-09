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Сборная Украины по гандболу проиграла на чемпионате мира

9 декабря 2023 10:05
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Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины по гандболу проиграла на чемпионате мира
Украина — Нидерланды. Фото: Anze Malovrh/kolektiff
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпионате мира по гандболу среди женщин сборная Украины сыграла с Нидерландами. Для украинок это был предпоследний матч группового этапа.

Украина проиграла со счетом 21:40, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина — Нидерланды. Фото: Anze Malovrh/kolektiff

Украина потерпела сокрушительное поражение

Поскольку Украина еще после поражения Чехии упустила шансы на плей-офф, то в матче против Нидерландов главный тренер Виталий Андронов провел ротацию состава.

В начале матча Украина повела со счетом 3:1, но затем начались провалы в позиционном нападении. К тому же сине-желтые чаще стали терять мяч. Только за первый тайм было 14 потерь.

Разгромно проиграв первый тайм, сборная Украины стала лучше играть во втором, но этого было мало, чтобы помешать Нидерландам увеличивать отрыв.

После поражения Украина осталась на последнем месте в группе и в последнем туре сыграет с Аргентиной.

Украина — Нидерланды — 21:40 (8:19)

Сборная Украины:

Вратари: Юдит Балог (7 сейвов/28 бросков, 35%), Мария Гладун (8/26, 31%).

Полевые игроки: Милана Шукаль (5/9), Марьяна Маркевич (3/7), Олеся Дяченко (2/3), Карина Колодюк (2/3), Ирина Компаниец(2/3), Ирина Прокопьяк ( 2/4), Тамара Смбатян (2/6), Татьяна Поляк (1/1), Екатерина Козак (1/3), Евгения Когуч (1/4), Юлия Андрейчук (0/3), Марина Коновалова, Анастасия Мелекесцева , Карина Соскида.

ЧМ-2023. Основной раунд. Группа IV

1. Нидерланды — 8 очков

2. Испания — 6

3. Чехия — 6

4. Бразилия — 4

5. Аргентина — 0

6. Украина — 0

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