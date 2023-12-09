Збірна України з гандболу програла на чемпіонаті світу

Україна — Нідерланди. Фото: Anze Malovrh/kolektiff

На чемпіонаті світу з гандболу серед жінок збірна України зіграла з Нідерландами. Для українок це був передостанній матч групового етапу.

Україна програла з рахунком 21:40, повідомив портал Новини.LIVE.

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Україна — Нідерланди. Фото: Anze Malovrh/kolektiff

Україна зазнала нищівної поразки

Оскільки Україна ще після поразки проти Чехії втратила шанси на плей-оф, то в матчі проти Нідерландів головний тренер Віталій Андронов провів ротацію складу.

На початку матчу Україна повела з рахунком 3:1, але потім почалися провали в позиційному нападі. До того ж синьо-жовті частіше стали втрачати м’яч. Лише за перший тайм було 14 втрат.

Розгромно програвши перший тайм, збірна України почала краще грати у другому, але цього було замало, щоб завадити Нідерландам збільшувати відрив.

Після поразки Україна залишилася на останньому місці в групі й в останньому турі зіграє з Аргентиною.

Україна — Нідерланди — 21:40 (8:19)

Збірна України:

Воротарі: Юдіт Балог (7 сейвів/28 кидків, 35%), Марія Гладун (8/26, 31%).

Польові гравчині: Мілана Шукаль (5/9), Мар’яна Маркевич (3/7), Олеся Дяченко (2/3), Каріна Колодюк (2/3), Ірина Компанієць(2/3), Ірина Прокоп’як (2/4), Тамара Смбатян (2/6), Тетяна Поляк (1/1), Катерина Козак (1/3), Євгенія Когуч (1/4), Юлія Андрійчук (0/3), Марина Коновалова, Анастасія Мелекесцева, Каріна Соскида.

ЧС-2023. Основний раунд. Група IV

1. Нідерланди — 8 очок

2. Іспанія — 6

3. Чехія — 6

4. Бразилія — 4

5. Аргентина — 0

6. Україна — 0

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