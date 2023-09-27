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Сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на ЧМ-2024 из-за россиян

27 сентября 2023 13:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на ЧМ-2024 из-за россиян
Сборная Украины по пляжному футболу во время матча. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины по пляжному футболу во второй раз подряд не сможет выступить на международном турнире. Команда приняла решение об отказе от поездки на чемпионат мира 2024 года. 

Причиной таких действий украинских спортсменов стало то, что на турнир допустили команду из Беларуси, сообщает Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ). 

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Украинская ассоциация футболу (УАФ) и Ассоциация пляжного футбола Украины неоднократно обращались в ФИФА и в Beach Soccer Worldwide (BSWW), которая является организатором чемпионата мира в этом виде спорта. Однако запросы не допускать сборную Беларуси на турнир были отклонены. 

Сборная Украины по пляжному футболу
Сборная Украины по пляжному футболу перед поединком. Фото: АПФУ

Отказ от участия в ЧМ-2024 

Сборной Беларуси позволили не только принять участие в международном турнире, но и выступить там под своим национальным флагом. Украинская сторона была вынуждена соблюсти указ Министерства молодежи и спорта Украины, который запрещает участвовать в соревнованиях, на которых присутствуют представители РФ и Беларуси. Сборная Украины не поедет в ОАЭ на Кубок Мира-2024. 

Украинские "пляжники" пропустят второй чемпионат мира подряд. Они квалифицировались в финальную стадию ЧМ-2021, но не поехали на турнир, который прошел в Москве. 

В общей сложности сборная Украины по пляжному футболу в пятый раз пробилась в финальный турнир чемпионатов мира. До 2021 и 2024 года это происходило в 2005, 2011 и 2013 годах. 

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