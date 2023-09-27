Збірна України з пляжного футболу не зіграє на ЧС-2024 через росіян

Збірна України з пляжного футболу під час матчу. Фото: Google

Збірна України з пляжного футболу вдруге поспіль не зможе виступити на міжнародному турнірі. Команда ухвалила рішення про відмову від поїздки на чемпіонат світу 2024 року.

Причиною таких дій українських спортсменів стало те, що до турніру допустили команду з Білорусі, повідомляє Асоціація пляжного футболу України (АПФУ).

Читайте також:

Українська асоціація футболу (УАФ) та Асоціація пляжного футболу України неодноразово зверталися до ФІФА та до Beach Soccer Worldwide (BSWW), яка є організатором чемпіонату світу у цьому виді спорту. Проте запити не допускати збірну Білорусі на турнір були відхилені.

Збірна України з пляжного футболу перед поєдинком. Фото: АПФУ

Відмова від участі у ЧС-2024

Збірній Білорусі дозволили не лише взяти участь у міжнародному турнірі, а й виступити там під своїм національним прапором. Українська сторона була змушена дотриматися наказу Міністерства молоді та спорту України, який забороняє брати участь у змаганнях, на яких присутні представники РФ та Білорусі. Збірна України не поїде до ОАЕ на Кубок світу-2024.

Українські "пляжники" пропустять другий чемпіонат світу поспіль. Вони кваліфікувалися у фінальну стадію ЧС-2021, але не поїхали на турнір, що відбувся у Москві.

Загалом збірна України з пляжного футболу вп'яте пробилася до фінального турніру чемпіонатів світу. До 2021 та 2024 років це відбувалося у 2005, 2011 та 2013 роках.

Нагадаємо, "Шахтар" може змінити тренера: хто прийде замість Ван Леувена.

Довбиком цікавиться англійський клуб: чи варто очікувати на трансфер.

Зідан хоче повернутися до тренерської роботи: він уже обрав команду.

"Динамо" вигнало футболіста за вживання наркотиків.

Алієв розповів, чи бере участь у бойових діях на фронті.

Стало відомо, яке місто прийме Суперкубок УЄФА-2024: це біля України.