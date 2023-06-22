Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Сборную Испании за победу в Лиге Наций наградили помидорами arrow

Сборную Испании за победу в Лиге Наций наградили помидорами

22 июня 2023 14:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборную Испании за победу в Лиге Наций наградили помидорами
Гави, Хесус Навас и Фабиан Руис с помидорами. Фото: instagram.com/fabianruiz52/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Испании в финале Лиги Наций по пенальти обыграла Хорватию. Некоторые футболисты "красной фурии" получили необычное вознаграждение за историческую победу.

Хавбек "ПСЖ" Фабиан Руис на своей странице в Instagram показал самый необычный приз в своей карьере. 

Читайте также:

Лос-Паласьос-и-Вильяфранка — небольшой город, который находится недалеко от "Севильи". В нынешнем сборной Испании он представлен сразу тремя футболистами. 

Гави, Хесус Навас и Фабиан Руис
Игроки сборной Испании в родном городе. Фото: instagram.com/fabianruiz52/

Хесус Навас является воспитанником "Севильи", гже выступает и по сей день. Фабиан Руис и Гави начинали свой путь в футболе в зеленых футболках "Бетиса". Сейчас один из них играет за "ПСЖ", а второй — за "Барселону". 

Необычная награда 

Гави, Руис и Навас после победы в Лиге Наций получили специальные приглашения из родного города. Футболистов встретили, как героев — и удивили подарком. Он может показаться странным людям, которые никогда не были в Лос-Паласьос-и-Вильяфранка. 

Гави, Хесус Навас и Фабиан Руис
Болельщики на встрече с игроками. Фото: instagram.com/fabianruiz52/

Город славится своими томатами, которые являются одним из его символов. Все три футболиста получили овощи из лучшей партии, причем столько, сколько весят сами игроки. 

Хесус Навас получил 65,7 кг, Гави — 67,1 кг, а Фабиан Руис победил в этом соревновании. Его вес составляет 82,7 кг. Вдобавок игроки пообщались со всеми горожанами и неплохо провели время. 

Напомним, полузащитник Виталий Буяльский отказал "Динамо": где он продолжит карьеру. 

Хавбек Руслан Малиновский вернется в Италию: "Марсель" готов продать украинца.

Футболисты Забарный и Мудрик не сыграют за Украину на Евро-2023. 

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оказался в компании Букайо Сака и Харри Кейна. 

Форвард Роберт Левандовский рассказал, в чем Гвардиола лучше Хави. 

Англичанин Джек Грилиш прокомментировал пьянство после победы в Лиге чемпионов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

РФ готовит теракт на Запорожской АЭС, — Зеленский

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас