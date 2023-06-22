Сборную Испании за победу в Лиге Наций наградили помидорами

Гави, Хесус Навас и Фабиан Руис с помидорами. Фото: instagram.com/fabianruiz52/

Сборная Испании в финале Лиги Наций по пенальти обыграла Хорватию. Некоторые футболисты "красной фурии" получили необычное вознаграждение за историческую победу.

Хавбек "ПСЖ" Фабиан Руис на своей странице в Instagram показал самый необычный приз в своей карьере.

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Лос-Паласьос-и-Вильяфранка — небольшой город, который находится недалеко от "Севильи". В нынешнем сборной Испании он представлен сразу тремя футболистами.

Игроки сборной Испании в родном городе. Фото: instagram.com/fabianruiz52/

Хесус Навас является воспитанником "Севильи", гже выступает и по сей день. Фабиан Руис и Гави начинали свой путь в футболе в зеленых футболках "Бетиса". Сейчас один из них играет за "ПСЖ", а второй — за "Барселону".

Необычная награда

Гави, Руис и Навас после победы в Лиге Наций получили специальные приглашения из родного города. Футболистов встретили, как героев — и удивили подарком. Он может показаться странным людям, которые никогда не были в Лос-Паласьос-и-Вильяфранка.

Болельщики на встрече с игроками. Фото: instagram.com/fabianruiz52/

Город славится своими томатами, которые являются одним из его символов. Все три футболиста получили овощи из лучшей партии, причем столько, сколько весят сами игроки.

Хесус Навас получил 65,7 кг, Гави — 67,1 кг, а Фабиан Руис победил в этом соревновании. Его вес составляет 82,7 кг. Вдобавок игроки пообщались со всеми горожанами и неплохо провели время.

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