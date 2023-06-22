Збірну Іспанії за перемогу у Лізі Націй нагородили помідорами

Гаві, Хесус Навас і Фабіан Руїс з помідорами. Фото: instagram.com/fabianruiz52/

Збірна Іспанії у фіналі Ліги Націй з пенальті обіграла Хорватію. Деякі футболісти "червоної фурії" здобули дивну винагороду за історичну перемогу.

Хавбек "ПСЖ" Фабіан Руїс на своїй сторінці в Instagram показав незвичайний приз у своїй кар'єрі.

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Лос-Паласьос-і-Вільяфранка — невелике місто, яке знаходиться недалеко від "Севільї". У нинішній збірній Іспанії воно представлене одразу трьома футболістами.

Гравці збірної Іспанії у рідному місті. Фото: instagram.com/fabianruiz52/

Хесус Навас є вихованцем "Севільї", де й досі виступає. Фабіан Руїс та Гаві розпочинали свій шлях у футболі у зелених футболках "Бетіса". Наразі один із них грає за "ПСЖ", а другий — за "Барселону".

Незвичайна нагорода

Гаві, Руїс та Навас після перемоги у Лізі Націй отримали спеціальні запрошення з рідного міста. Футболістів зустріли як героїв — і здивували подарунком. Він може здатися дивним людям, які ніколи не були в Лос-Паласьос-і-Вільяфранку.

Уболівальники на зустрічі з гравцями. Фото: instagram.com/fabianruiz52/

Місто славиться своїми томатами, які є одним із його символів. Усі три футболісти отримали овочі з найкращої партії, причому стільки, скільки важать самі гравці.

Хесус Навас отримав 65,7 кг, Гаві — 67,1 кг, а Фабіан Руїс переміг у цьому змаганні. Його вага складає 82,7 кг. До того ж гравці поспілкувалися з усіма городянами та непогано провели час.

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