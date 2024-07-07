Зеленский отреагировал на новый мировой рекорд Ярославы Магучих

Мировая рекордсменка Ярослава Магучих. Фото: Reuters/Manon Cruz

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту. Предыдущее достижение держалось 37 лет.

Ярославу с рекордом поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Ярослава Магучих. Фото: Reuters/Manon Cruz

Зеленский поблагодарил Магучих за высоко поднятый флаг

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих прыгнула на высоту 2,10 м. Предыдущий рекорд составлял 2,09 м и принадлежал Стефке Костадиновой из Болгарии.

Президент поздравил Ярославу с победой и за то, что она продемонстрировала миру украинскую волю к победе.

"Поздравляем выдающуюся украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих и ее команду с установкой нового мирового рекорда по прыжкам в высоту: 2,10 метра!"

Ярослава побила предыдущий рекорд, продержавшийся 37 лет, и продемонстрировала всему миру настоящую украинскую волю к победе", — написал Зеленский.

Зеленский отметил, что рекорд Магучих позволил снова поднять сине-желтый флаг в честь победы Украины.

"Спасибо тебе, Ярослава, за то, что так высоко подняла украинский флаг и одержала эту победу для нашей страны и народа. Каждая такая победа невероятно важна для нашей силы и единства", — написал глава государства.

Отметим, что Магучих выступит на Олимпийских играх-2024 в Париже, где станет главной фавориткой турнира. Ярослава попытается взять реванш за ОИ-2020 в Токио, где она стала лишь третьей.

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