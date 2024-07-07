Зеленський відреагував на новий світовий рекорд Ярослави Магучіх

Зеленський привітав Магучіх зі світовим рекордом
На етапі Діамантової ліги в Парижі українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту. Попереднє досягнення трималось 37 років.
Ярославу з рекордом привітав Президент України Володимир Зеленський.
Зеленський подякував Магучіх за високо піднятий прапор
На етапі Діамантової ліги в Парижі Магучіх стрибнула на висоту 2,10 м. Попередній рекорд становив 2,09 м та належав Стефці Костадіновій із Болгарії.
Президент привітав Ярославу з перемогою й за те, що вона продемонструвала світу українську волю до перемоги.
"Вітаємо видатну українську легкоатлетку Ярославу Магучіх та її команду зі встановленням нового світового рекорду зі стрибків у висоту: 2,10 метра!
Ярослава побила попередній рекорд, який протримався 37 років, і продемонструвала всьому світу справжню українську волю до перемоги", — написав Зеленський.
Зеленський зазначив, що рекорд Магучіх дозволив знову підняти синьо-жовтий прапор на честь перемоги України.
"Дякуємо тобі, Ярославо, за те, що так високо підняла український прапор і здобула цю перемогу для нашої країни та народу. Кожна така перемога є неймовірно важливою для нашої сили та єдності", — написав глава держави.
Зазначимо, що Магучіх виступить на Олімпійськиї іграх-2024 в Парижі, де буде головною фавориткою турніру. Ярослава намагатиметься взяти реванш за ОІ-2020 в Токіо, де вона стала лише третьою.
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