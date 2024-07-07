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Зеленський привітав Магучіх зі світовим рекордом

7 липня 2024 21:32
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Агабекян Карен
редактор
Зеленський відреагував на новий світовий рекорд Ярослави Магучіх
Світова рекордсменка Ярослава Магучіх. Фото: Reuters/Manon Cruz
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Агабекян Карен
редактор

На етапі Діамантової ліги в Парижі українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту. Попереднє досягнення трималось 37 років.

Ярославу з рекордом привітав Президент України Володимир Зеленський.

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Ярослава Магучіх. Фото: Reuters/Manon Cruz

Зеленський подякував Магучіх за високо піднятий прапор

На етапі Діамантової ліги в Парижі Магучіх стрибнула на висоту 2,10 м. Попередній рекорд становив 2,09 м та належав Стефці Костадіновій із Болгарії.

Президент привітав Ярославу з перемогою й за те, що вона продемонструвала світу українську волю до перемоги.

"Вітаємо видатну українську легкоатлетку Ярославу Магучіх та її команду зі встановленням нового світового рекорду зі стрибків у висоту: 2,10 метра!

Ярослава побила попередній рекорд, який протримався 37 років, і продемонструвала всьому світу справжню українську волю до перемоги", — написав Зеленський.

Зеленський зазначив, що рекорд Магучіх дозволив знову підняти синьо-жовтий прапор на честь перемоги України.

"Дякуємо тобі, Ярославо, за те, що так високо підняла український прапор і здобула цю перемогу для нашої країни та народу. Кожна така перемога є неймовірно важливою для нашої сили та єдності", — написав глава держави.

Зазначимо, що Магучіх виступить на Олімпійськиї іграх-2024 в Парижі, де буде головною фавориткою турніру. Ярослава намагатиметься взяти реванш за ОІ-2020 в Токіо, де вона стала лише третьою.

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Володимир Зеленський рекорд Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту

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