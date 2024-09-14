Владимир Зеленский обратился к украинским спортсменам в день физической культуры

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов с Днем физической культуры. Он заявил, что украинцы гордятся их результатами на международных соревнованиях.

Соответствующее обращение было опубликовано на официальных страницах Владимира Зеленского.

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По его словам, сегодня день благодарности спортсменам и тренерам, благодаря которым сине-желтый флаг поднимается на мировых спортивных площадках.

"За каждой спортивной победой работа и надежды многих людей. Часто бывает, что мы не видим их эмоций, переживаний. Но без их труда не бывает спортивных достижений. Так же не бывает большого спорта без ежедневной работы учителей физической культуры, спортивных секций, школ, клубов – всей спортивной инфраструктуры страны", — говорится в сообщении.

Президент отметил, что даже сейчас во время войны мы можем гордиться нашими спортсменами и всеми, кто учит детей здоровому образу жизни.

"Я поздравляю и спасибо всем нашим украинским спортсменам, тренерам, каждому и каждому, кто старается, несмотря ни на что, развивать украинский спорт, всем, кто популяризирует спорт. Спасибо всем украинским учителям физкультуры и всем украинским семьям, которые стараются обучать детей активному и здоровому способу жизнь", — сказал он.

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