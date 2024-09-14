Володимир Зеленський звернувся до українських спортсменів в день фізичної культури

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів із Днем фізичної культури. Він заявив, що українці пишаються їхніми результатами на міжнародних змаганнях.

Відповідне звернення опублікували на офіційних сторінках Володимира Зеленського.

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За його словами, сьогодні — день вдячності спортсменам та тренерам, завдяки яким синьо-жовтий прапор здіймається на світових спортивних майданчиках.

"За кожною спортивною перемогою — робота та надії багатьох людей. Часто буває, що ми не бачимо їхніх емоцій, переживань. Але без їхньої праці не буває спортивних досягнень. Так само не буває великого спорту без щоденної роботи вчителів фізичної культури, спортивних секцій, шкіл, клубів – усієї спортивної інфраструктури країни", — йдеться в дописі.

Президент зазначив, що навіть зараз, у час війни ми можемо пишатися нашими спортсменами та всіма, хто навчає дітей здорового способу життя.

"Я вітаю та дякую всім нашим українським спортсменам, тренерам, кожному й кожній, хто старається, попри все, розвивати український спорт, усім, хто популяризує спорт. Дякую всім українським учителям фізкультури та всім українським сімʼям, які стараються навчати дітей активного й здорового способу життя", — сказав він.

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