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Зенит хотел купить бразильца Тете, бежавшего из Шахтера после 24 февраля

28 января 2024 11:53
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Агабекян Карен
редактор
Зенит хотел купить бразильца Тете, бежавшего из Шахтера после 24 февраля
Бразильский полузащитник Тете. Фото: "Галатасарай"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Российский "Зенит" хочет подписать полузащитника "Галатасарая" Тете. Ранее бразилец из-за российского вторжения воспользовался правилом ФИФА и покинул донецкий "Шахтер" и Украину.

Об интересе "Зинита" к футболисту сообщило Aslan Medya.

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После перехода в "Галатасарай" футболист провел 27 матчей, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Несмотря на игровую практику, между клубом и игроком возникли проблемы из-за зарплаты. Тете был вынужден пожаловаться на УЕФА из-за двухмесячной задержки по зарплате.

В клубе хотят продать футболиста и выручить за него от 10 млн евро.

Первое предложение за 23-летнего Тете сделал "Зенит", но россиянам отказали. При этом неизвестно, это "Галатасараю" не понравилось предложение либо Тете не захотел ехать в Санкт-Петербург.

Также бывшим футболистом "Шахтера" интересуются клубы из Франции, где он выступал за "Лион", и Саудовской Аравии, куда он мог перейти прошлым летом.

Напомним, после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец. 

"Барселона" уволит Хави и уже выбрала нового тренера.

Карло Анчелотти попросил вернуть в "Реал" обладателя Золотого мяча.

"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

Трубин рассказал, почему Довбик и Цыганков добились успеха в Испании.

футбол
Футбол трансферы
Галатасарай
Тете (футболист)

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