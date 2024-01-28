Зенит хотел купить бразильца Тете, бежавшего из Шахтера после 24 февраля

Бразильский полузащитник Тете. Фото: "Галатасарай"

Российский "Зенит" хочет подписать полузащитника "Галатасарая" Тете. Ранее бразилец из-за российского вторжения воспользовался правилом ФИФА и покинул донецкий "Шахтер" и Украину.

Об интересе "Зинита" к футболисту сообщило Aslan Medya.

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После перехода в "Галатасарай" футболист провел 27 матчей, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Несмотря на игровую практику, между клубом и игроком возникли проблемы из-за зарплаты. Тете был вынужден пожаловаться на УЕФА из-за двухмесячной задержки по зарплате.

В клубе хотят продать футболиста и выручить за него от 10 млн евро.

Первое предложение за 23-летнего Тете сделал "Зенит", но россиянам отказали. При этом неизвестно, это "Галатасараю" не понравилось предложение либо Тете не захотел ехать в Санкт-Петербург.

Также бывшим футболистом "Шахтера" интересуются клубы из Франции, где он выступал за "Лион", и Саудовской Аравии, куда он мог перейти прошлым летом.

Напомним, после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

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