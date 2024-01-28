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Зеніт хотів купити бразильця Тете, що втік із Шахтаря після 24 лютого

28 січня 2024 11:53
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Агабекян Карен
редактор
Зеніт хотів купити бразильця Тете, що втік із Шахтаря після 24 лютого
Бразильський півзахисник Тете. Фото: "Галатасарай"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Російський "Зеніт" хоче підписати півзахисника "Галатасарая" Тете. Раніше бразилець через російське вторгнення скористався правилом ФІФА і залишив донецький "Шахтар" та Україну.

Про інтерес "Зеніта" до футболіста повідомило Aslan Medya.

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Після переходу в "Галатасарай" футболіст провів 27 матчів, у яких забив два м'ячі та зробив три гольові передачі. Попри ігрову практику між клубом та гравцем виникли проблеми через зарплату. Тете був змушений поскаржитися на УЄФА через двомісячну затримку із зарплати.

У клубі хочуть продати футболіста та виручити за нього від 10 млн євро.

Першу пропозицію за 23-річного Тете зробив "Зеніт", але росіянам відмовили. При цьому невідомо, чи це "Галатасараю" не сподобалося пропозиція, або Тете не захотів їхати до Санкт-Петербурга.

Також колишнім футболістом "Шахтаря" цікавляться клуби з Франції, де він виступав за "Ліон", та Саудівської Аравії, куди міг перейти минулого літа.

Нагадаємо, після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.

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футбол
Футбол трансфери
Галатасарай
Тете (футболіст)

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