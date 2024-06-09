Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жирона не продаст Цыганкова из-за условий сделки с Динамо arrow

Жирона не продаст Цыганкова из-за условий сделки с Динамо

9 июня 2024 08:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Виктор Цыганков на следующий сезон может остаться в испанской Жироне
Полузащитник "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонская "Жирона" на текущий момент не готова продавать украинского полузащитника Виктора Цыганкова. Клубу в новом сезоне нужно хорошо выступить в Лиге чемпионов и поєтому им нужно сохранить лидеров.

К тому же, на текущий момент "Жироне" не выгодно продавать Цыганкова, сообщил портал L'Esportiu de Catalunya.

Читайте также:

Цыганкова не продадут

По информации источника, "Жирона" не хочет продавать Цыганкова из-за его клаусулы и процента от продажи, который получит киевское "Динамо".

Клаусула Цыганкова составляет 30 млн евро, из которых половину получит украинский клуб. Для "Жироны" 15 млн евро не являются достаточной суммой, чтобы заполнить потерю перед Лигой чемпионов.

Цыганков же сейчас рассматривает варианты с другими клубами, но готов остаться в "Жироне" из-за атмосферы в команде и хорошего отношения к себе.

В прошедшем сезоне Цыганков в 34 матчах забил восемь мячей и сделал семь ассистов. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает 26-летнего украинца в 30 млн евро.

Напомним, Роналду разочаровался в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.

Зинченко простится с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца.

Мудрик назвал футболиста сборной Украины с сильнейшим ударом.

Кевин Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из "Манчестер Сити" — что известно.

Роналду назвал главного претендента на Золотой мяч-2024.

Новый претендент на Трубина готов заплатить за голкипера огромные деньги — что известно.

украинские легионеры (футбол)
Футбол трансферы
футбол
Динамо
Жирона
Виктор Цыганков

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина