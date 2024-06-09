Виктор Цыганков на следующий сезон может остаться в испанской Жироне

Полузащитник "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков. Фото: УАФ

Каталонская "Жирона" на текущий момент не готова продавать украинского полузащитника Виктора Цыганкова. Клубу в новом сезоне нужно хорошо выступить в Лиге чемпионов и поєтому им нужно сохранить лидеров.

К тому же, на текущий момент "Жироне" не выгодно продавать Цыганкова, сообщил портал L'Esportiu de Catalunya.

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По информации источника, "Жирона" не хочет продавать Цыганкова из-за его клаусулы и процента от продажи, который получит киевское "Динамо".

Клаусула Цыганкова составляет 30 млн евро, из которых половину получит украинский клуб. Для "Жироны" 15 млн евро не являются достаточной суммой, чтобы заполнить потерю перед Лигой чемпионов.

Цыганков же сейчас рассматривает варианты с другими клубами, но готов остаться в "Жироне" из-за атмосферы в команде и хорошего отношения к себе.

В прошедшем сезоне Цыганков в 34 матчах забил восемь мячей и сделал семь ассистов. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает 26-летнего украинца в 30 млн евро.

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