Віктор Циганков наступного сезону може залишитися в іспанській Жироні

Жирона не продасть Циганкова через умови угоди з Динамо
Каталонська "Жирона" наразі не готова продавати українського півзахисника Віктора Циганкова. Клубу в новому сезоні потрібно добре виступити в Лізі чемпіонів і тому їм потрібно зберегти лідерів.
До того ж "Жироні" наразі не вигідно продавати Циганкова, повідомив портал L'Esportiu de Catalunya.
Циганкова не продадуть
За інформацією джерела, "Жирона" не хоче продавати Циганкова через його клаусулу та відсоток від продажу, який отримає київське "Динамо".
Клаусула Циганкова становить 30 млн євро, з яких половину отримає український клуб. Для "Жирони" 15 млн євро не є достатньою сумою, щоб заповнити втрату перед Лігою чемпіонів.
Циганков на цю мить розглядає варіанти з іншими клубами, але готовий залишитися в "Жироні" через атмосферу в команді і хороше ставлення до себе.
Минулого сезону Циганков у 34 матчах забив вісім м'ячів і зробив сім асистів. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює 26-річного українця у 30 млн євро.
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