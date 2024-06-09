Віктор Циганков наступного сезону може залишитися в іспанській Жироні

Півзахисник "Жирони" та збірної України Віктор Циганков. Фото: УАФ

Каталонська "Жирона" наразі не готова продавати українського півзахисника Віктора Циганкова. Клубу в новому сезоні потрібно добре виступити в Лізі чемпіонів і тому їм потрібно зберегти лідерів.

До того ж "Жироні" наразі не вигідно продавати Циганкова, повідомив портал L'Esportiu de Catalunya.

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За інформацією джерела, "Жирона" не хоче продавати Циганкова через його клаусулу та відсоток від продажу, який отримає київське "Динамо".

Клаусула Циганкова становить 30 млн євро, з яких половину отримає український клуб. Для "Жирони" 15 млн євро не є достатньою сумою, щоб заповнити втрату перед Лігою чемпіонів.

Циганков на цю мить розглядає варіанти з іншими клубами, але готовий залишитися в "Жироні" через атмосферу в команді і хороше ставлення до себе.

Минулого сезону Циганков у 34 матчах забив вісім м'ячів і зробив сім асистів. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює 26-річного українця у 30 млн євро.

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