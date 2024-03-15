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Жозе Моуринью выбрал клуб, который намерен возглавить

15 марта 2024 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жозе Моуринью выбрал клуб, который намерен возглавить
Жозе Моуринью с Роналдо и Дэвидом Бекхэмом в Саудовской Аравии. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Португальский тренер Жозе Моуринью не собирается завершать карьеру. Уже летом опытный специалист может возглавить известную команду. 

Моуринью готов согласиться на работу в Турции, сообщает Fanatik

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Жозе Моуринью не собирается долго оставаться без работы после досрочного увольнения из итальянской "Ромы". Он уже дал предварительное согласие на то, чтобы возглавить следующую команду. 

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью в Эр-Рияде. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Где окажется Моуринью 

Турецкие журналисты утверждают, что 61-летний тренер может оказаться с "Фенербахче". Руководство клуба не довольно результатами команды под управлением Исмаила Картала. Контракт этого наставника истекает в конце сезона. Если стамбульская команда не станет чемпионом Турции, Картала заменит Моуринью. 

Португалец уже встретился с руководством "Фенербахче", стороны обсудили потенциальное сотрудничество. За девять туров до конца сезона команда занимает второе место в турнирной таблице. Она отстает на два очка от лидера. 

Также в услугах Моуринью заинтересованы сразу несколько клубов из Саудовской Аравии. 

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Саудовская Аравия
Жозе Моуринью
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