Жозе Моуринью выбрал клуб, который намерен возглавить

Жозе Моуринью с Роналдо и Дэвидом Бекхэмом в Саудовской Аравии. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Португальский тренер Жозе Моуринью не собирается завершать карьеру. Уже летом опытный специалист может возглавить известную команду.

Моуринью готов согласиться на работу в Турции, сообщает Fanatik.

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Жозе Моуринью в Эр-Рияде. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Где окажется Моуринью

Турецкие журналисты утверждают, что 61-летний тренер может оказаться с "Фенербахче". Руководство клуба не довольно результатами команды под управлением Исмаила Картала. Контракт этого наставника истекает в конце сезона. Если стамбульская команда не станет чемпионом Турции, Картала заменит Моуринью.

Португалец уже встретился с руководством "Фенербахче", стороны обсудили потенциальное сотрудничество. За девять туров до конца сезона команда занимает второе место в турнирной таблице. Она отстает на два очка от лидера.

Также в услугах Моуринью заинтересованы сразу несколько клубов из Саудовской Аравии.

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