Жозе Моуринью выбрал клуб, который намерен возглавить
Португальский тренер Жозе Моуринью не собирается завершать карьеру. Уже летом опытный специалист может возглавить известную команду.
Моуринью готов согласиться на работу в Турции, сообщает Fanatik.
Жозе Моуринью не собирается долго оставаться без работы после досрочного увольнения из итальянской "Ромы". Он уже дал предварительное согласие на то, чтобы возглавить следующую команду.
Где окажется Моуринью
Турецкие журналисты утверждают, что 61-летний тренер может оказаться с "Фенербахче". Руководство клуба не довольно результатами команды под управлением Исмаила Картала. Контракт этого наставника истекает в конце сезона. Если стамбульская команда не станет чемпионом Турции, Картала заменит Моуринью.
Португалец уже встретился с руководством "Фенербахче", стороны обсудили потенциальное сотрудничество. За девять туров до конца сезона команда занимает второе место в турнирной таблице. Она отстает на два очка от лидера.
Также в услугах Моуринью заинтересованы сразу несколько клубов из Саудовской Аравии.
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