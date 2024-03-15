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Жозе Моурінью вибрав клуб, який має намір очолити

15 березня 2024 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Жозе Моурінью вибрав клуб, який має намір очолити
Жозе Моурінью з Роналдо та Девідом Бекхемом у Саудівській Аравії. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Португальський тренер Жозе Моурінью не хоче завершувати кар'єру. Вже влітку досвідчений фахівець може очолити дуже відому команду.

Моурінью готовий погодитися на роботу в Туреччині, повідомляє Fanatik.

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Жозе Моурінью не збирається довго залишатися без роботи після дострокового звільнення з італійської "Роми". Він уже дав попередню згоду на те, щоби очолити наступну команду.

Жозе Моуріньйо
Жозе Моурінью в Ер-Ріяді. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Де опиниться Моурінью

Турецькі журналісти стверджують, що 61-річний тренер може очолити "Фенербахче". Керівництво клубу незадоволено результатами команди під керівництвом Ісмаїла Картала. Контракт цього наставника спливає наприкінці сезону. Якщо стамбульська команда не стане чемпіоном Туреччини, Картала замінить Моурінью.

Португалець уже зустрівся з керівництвом "Фенербахче", сторони обговорили потенційну співпрацю. За дев'ять турів до кінця сезону команда посідає друге місце у турнірній таблиці. Вона відстає на два очки від лідера.

Також у послугах Моурінью зацікавлені одразу кілька клубів із Саудівської Аравії.

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спорт
футбол
Саудівська Аравія
Жозе Моурінью
тренер

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