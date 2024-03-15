Жозе Моурінью вибрав клуб, який має намір очолити

Жозе Моурінью з Роналдо та Девідом Бекхемом у Саудівській Аравії. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Португальський тренер Жозе Моурінью не хоче завершувати кар'єру. Вже влітку досвідчений фахівець може очолити дуже відому команду.

Моурінью готовий погодитися на роботу в Туреччині, повідомляє Fanatik.

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Жозе Моурінью в Ер-Ріяді. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Де опиниться Моурінью

Турецькі журналісти стверджують, що 61-річний тренер може очолити "Фенербахче". Керівництво клубу незадоволено результатами команди під керівництвом Ісмаїла Картала. Контракт цього наставника спливає наприкінці сезону. Якщо стамбульська команда не стане чемпіоном Туреччини, Картала замінить Моурінью.

Португалець уже зустрівся з керівництвом "Фенербахче", сторони обговорили потенційну співпрацю. За дев'ять турів до кінця сезону команда посідає друге місце у турнірній таблиці. Вона відстає на два очки від лідера.

Також у послугах Моурінью зацікавлені одразу кілька клубів із Саудівської Аравії.

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