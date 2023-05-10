Сыграли хорошо, я доволен: Анчелотти о домашней ничьи из "Манчестер Сити"

У Карло Анчелотти остались хорошие впечатления от матча. Фото: Twitter/ Real Madrid CF

Для наставника "Реала" Карло Анчелотти игра с "Манчестер Сити" стала 190-й в Лиге чемпионов в должности тренера. Он сравнялся по этому показателю с Сэром Алексом Фергюсоном. Конечно Папа Карло мечтал о победе на юбилейный для себя матч, но решил, что и так неплохо.

Что поможет во втором полуфинале, он сообщил после игры, передают Новини.LIVE.

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"Шла интересная игра. Нам было тяжело в первом тайме, но во втором было гораздо лучше. Мы хорошо контролировали ход игры. Когда соперник долго владел мячом, мы под контролем держали оборону, а потом, как только мы начинали разыгрывать мяч, уже создавали ему проблемы", — говорит Анчелотти.

Анчелотти поздравил Гвардиолу с отличным матчем. Фото: Twitter/LiveScore

Опытный коуч сообщил, что мадридцы даже заслужили победу в домашнем противостоянии.

"У нас остались хорошие впечатления. Мы соревновались, мы боролись. Возможно, мы даже заслужили здесь победу. Мы хорошо играли после пропущенного мяча и создали несколько опасных моментов. Это наверняка придаст нам уверенности перед ответной игрой", — добавил тренер.

Ancelotti: “Toni Rudiger… excellent. Top performance. Он был очень хорош, он был игроком с большим опытом, качеством”. ⚪️🤝🏻 #UCL



“It wasn't easy but he played очень well. I'm so happy with Toni”. pic.twitter.com/8zFu9Me1KF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2023

Рюдигер успешно действовал против Холанда

Иногда трудно одержать победу, даже если ты ее заслуживаешь. Но Карло считает, что его ребята хорошо сыграли, он доволен.

"Мы были сосредоточены на контроле пространства между линиями, старались не давать де Брюйне и Гюндогану возможности пользоваться свободными зонами. Кроос и Модрич очень хорошо справлялись с этой задачей. Что касается оборонных действий, мы играли хорошо. Рюдигер успешно действовал против Холанда, а средняя линия все другое держала под контролем. Сыграли хорошо, поэтому мы довольны. На следующую игру у нас есть мощное настроение", — подытожил наставник.

А вот Гвардиола считает, что его подопечные прекрасно оборонялись в своей штрафной, с невероятной самоотдачей.

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