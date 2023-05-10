Зіграли добре, я задоволений: Анчелотті про домашню нічию з "Манчестер Сіті"

У Карло Анчелотті залишились хороші враження від матчу. Фото: Twitter/ Real Madrid C.F.

Для наставника "Реала" Карло Анчелотті гра з "Манчестер Сіті" стала 190-ю в Лізі чемпіонів на посаді тренера. Він зрівнявся за цим показником з Сером Алексом Фергюсоном. Звичайно Папа Карло мріяв про перемогу на ювілейний для себе матч, але вирішив що й так непогано.

Що допоможе у другому півфіналі він повідомив після гри, передають Новини.LIVE.

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"Йшла цікава гра. Нам було важко у першому таймі, але у другому було набагато краще. Ми добре контролювали перебіг гри. Коли суперник довго володів м'ячем, ми під контролем тримали оборону, а потім, як тільки ми починали розігрувати м'яч, вже створювали йому проблеми", — каже Анчелотті.

Анчелотті привітав Гвардіолу з чудовим матчем. Фото: Twitter/LiveScore

Досвідчений коуч повідомив, що мадридці навіть заслужили на перемогу у домашньому протистоянні.

"У нас залишилися хороші враження. Ми змагалися, ми боролися. Можливо, ми навіть заслужили тут перемогу. Ми добре грали після пропущеного м'яча та створили кілька небезпечних моментів. Це напевно додасть нам впевненості перед грою у відповідь", — додав тренер.

Ancelotti: “Toni Rüdiger… excellent. Top performance. He was very good, he’s a player with great experience, quality”. ⚪️🤝🏻 #UCL



“It wasn't easy but he played very well. I’m so happy with Toni”. pic.twitter.com/8zFu9Me1KF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2023

Рюдігер успішно діяв проти Холанда

Часом важко здобути перемогу, навіть якщо ти її заслуговуєш. Але Карло вважає, що його хлопці добре зіграли, він задоволений.

"Ми були зосереджені на контролі простору між лініями, намагалися не давати де Брюйне та Гюндогану можливості користуватися вільними зонами. Кроос і Модрич дуже добре справлялися з цим завданням. Щодо оборонних дій, ми грали добре. Рюдігер успішно діяв проти Холанда, а середня лінія все інше тримала під контролем. Зіграли добре, тож ми задоволені. На наступну гру ми маємо потужний настрій", — підсумував наставник.

А от Гвардіола вважає, що його підопічні чудово оборонялися у своєму штрафному майданчику, з неймовірною самовіддачею.

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