Зинченко поддержали в "Арсенале" после скандала в социальной сети
Лондонский "Арсенал" победил "Манчестер Сити" в центральном матче восьмого тура английской Премьер-лиги. Александр Зинченко провел на поле большую часть матча.
После финального свистка болельщики "канониров" поблагодарили украинца овацией, сообщает портал Новини.LIVE.
Александр Зинченко сыграл 75 минут в поединке против "Манчестер Сити". Он неоднократно участвовал в нейтрализации атак соперника и нанес два удара по воротам "горожан". По итогам противостояния украинский защитник получил оценку 6,7 от статистического портала WhoScored.
Arsenal fans signing Zinchenko’s name at the end of the game 🎶 pic.twitter.com/pbzkMpR9AP— Connor Humm (@TikiTakaConnor) October 8, 2023
Поддержка болельщиков для Зинченко
После финального свистка арбитра Майкла Оливера футболисты "Арсенала" подошли к трибунам, чтобы поблагодарить зрителей. Среди игроков оказался и Александр Зинченко.
Болельщики "Арсенала" устроили своим футболистам овацию, многие из игроков удостоились отдельных кричалок и песен. Отдельный чант был посвящен Зинченко, которого поблагодарили за уверенную игру, а также поддержали после нападок, с которыми Александр столкнулся в социальной сети.
Накануне украинец поддержал Израиль, который уже несколько дней борется с нападением радикалов ХАМАС. Из-за этого в комментарии к сообщению Зинченко пришли пользователи, которые начали обзывать и угрожать футболисту. Ему пришлось закрыть доступ к аккаунту.
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