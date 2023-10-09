Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Зинченко поддержали в "Арсенале" после скандала в социальной сети arrow

Зинченко поддержали в "Арсенале" после скандала в социальной сети

9 октября 2023 15:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко поддержали в "Арсенале" после скандала в социальной сети
Александр Зинченко благодарит зрителей. Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Арсенал" победил "Манчестер Сити" в центральном матче восьмого тура английской Премьер-лиги. Александр Зинченко провел на поле большую часть матча. 

После финального свистка болельщики "канониров" поблагодарили украинца овацией, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Александр Зинченко сыграл 75 минут в поединке против "Манчестер Сити". Он неоднократно участвовал в нейтрализации атак соперника и нанес два удара по воротам "горожан". По итогам противостояния украинский защитник получил оценку 6,7 от статистического портала WhoScored.

Поддержка болельщиков для Зинченко 

После финального свистка арбитра Майкла Оливера футболисты "Арсенала" подошли к трибунам, чтобы поблагодарить зрителей. Среди игроков оказался и Александр Зинченко. 

Болельщики "Арсенала" устроили своим футболистам овацию, многие из игроков удостоились отдельных кричалок и песен. Отдельный чант был посвящен Зинченко, которого поблагодарили за уверенную игру, а также поддержали после нападок, с которыми Александр столкнулся в социальной сети. 

Александр Зинченко
Зинченко борется с Альваресом. Фото: REUTERS/David Klein

Накануне украинец поддержал Израиль, который уже несколько дней борется с нападением радикалов ХАМАС. Из-за этого в комментарии к сообщению Зинченко пришли пользователи, которые начали обзывать и угрожать футболисту. Ему пришлось закрыть доступ к аккаунту. 

Напомним, Мудрик оказался в центре скандала в "Челси": что известно. 

Сикан заинтересовал два итальянских клуба: "Шахтер" ждет предложения по игроку. 

Цыганков поддержал Израиль, несмотря на угрозы в адрес Зинченко. 

Луческу может уйти из "Динамо" уже зимой: кто его заменит. 

Миколенко покинет "Эвертон": в какой клуб перейдет защитник. 

Бывший тренер "Шахтера" может возглавить мадридский "Реал".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз