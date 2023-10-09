Зинченко поддержали в "Арсенале" после скандала в социальной сети

Александр Зинченко благодарит зрителей. Фото: REUTERS/David Klein

Лондонский "Арсенал" победил "Манчестер Сити" в центральном матче восьмого тура английской Премьер-лиги. Александр Зинченко провел на поле большую часть матча.

После финального свистка болельщики "канониров" поблагодарили украинца овацией, сообщает портал Новини.LIVE.

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Александр Зинченко сыграл 75 минут в поединке против "Манчестер Сити". Он неоднократно участвовал в нейтрализации атак соперника и нанес два удара по воротам "горожан". По итогам противостояния украинский защитник получил оценку 6,7 от статистического портала WhoScored.

Arsenal fans signing Zinchenko’s name at the end of the game 🎶 pic.twitter.com/pbzkMpR9AP — Connor Humm (@TikiTakaConnor) October 8, 2023

Поддержка болельщиков для Зинченко

После финального свистка арбитра Майкла Оливера футболисты "Арсенала" подошли к трибунам, чтобы поблагодарить зрителей. Среди игроков оказался и Александр Зинченко.

Болельщики "Арсенала" устроили своим футболистам овацию, многие из игроков удостоились отдельных кричалок и песен. Отдельный чант был посвящен Зинченко, которого поблагодарили за уверенную игру, а также поддержали после нападок, с которыми Александр столкнулся в социальной сети.

Зинченко борется с Альваресом. Фото: REUTERS/David Klein

Накануне украинец поддержал Израиль, который уже несколько дней борется с нападением радикалов ХАМАС. Из-за этого в комментарии к сообщению Зинченко пришли пользователи, которые начали обзывать и угрожать футболисту. Ему пришлось закрыть доступ к аккаунту.

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