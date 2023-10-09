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Зінченка підтримали в "Арсеналі" після скандалу в соціальній мережі

9 жовтня 2023 15:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченка підтримали в "Арсеналі" після скандалу в соціальній мережі
Олександр Зінченко дякує глядачам. Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Арсенал" переміг "Манчестер Сіті" у центральному матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги. Олександр Зінченко провів на полі більшу частину матчу.

Після фінального свистка вболівальники "канонірів" подякували українцю овацією, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олександр Зінченко зіграв 75 хвилин у поєдинку проти "Манчестер Сіті". Він неодноразово брав участь у нейтралізації атак суперника і завдав два удари по воротах "міщан". За підсумками протистояння український захисник отримав оцінку 6,7 від статистичного порталу WhoScored.

Підтримка вболівальників для Зінченка

Після фінального свистка арбітра Майкла Олівера футболісти "Арсеналу" підійшли до трибун, щоб подякувати глядачам. Серед гравців був і Олександр Зінченко.

Вболівальники "Арсеналу" влаштували своїм футболістам овацію, багато хто з гравців удостоївся окремих кричалок та пісень. Окрему чант було присвячено Зінченку, якому подякували за впевнену гру, а також підтримали після нападок, з якими Олександр зіткнувся у соціальній мережі.

Олександр Зінченко
Зінченко бореться із Альваресом. Фото: REUTERS/David Klein

Напередодні українець підтримав Ізраїль, який уже кілька днів бореться із нападом радикалів ХАМАСу. Через це у коментарі до повідомлення Зінченка прийшли користувачі, які почали обзивати та загрожувати футболісту. Йому довелося закрити доступ до облікового запису.

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