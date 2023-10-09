Зінченка підтримали в "Арсеналі" після скандалу в соціальній мережі

Олександр Зінченко дякує глядачам. Фото: REUTERS/David Klein

Лондонський "Арсенал" переміг "Манчестер Сіті" у центральному матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги. Олександр Зінченко провів на полі більшу частину матчу.

Після фінального свистка вболівальники "канонірів" подякували українцю овацією, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олександр Зінченко зіграв 75 хвилин у поєдинку проти "Манчестер Сіті". Він неодноразово брав участь у нейтралізації атак суперника і завдав два удари по воротах "міщан". За підсумками протистояння український захисник отримав оцінку 6,7 від статистичного порталу WhoScored.

Arsenal fans signing Zinchenko's name в кінці гри 🎶 pic.twitter.com/pbzkMpR9AP - Connor Humm (@TikiTakaConnor) October 8, 2023

Підтримка вболівальників для Зінченка

Після фінального свистка арбітра Майкла Олівера футболісти "Арсеналу" підійшли до трибун, щоб подякувати глядачам. Серед гравців був і Олександр Зінченко.

Вболівальники "Арсеналу" влаштували своїм футболістам овацію, багато хто з гравців удостоївся окремих кричалок та пісень. Окрему чант було присвячено Зінченку, якому подякували за впевнену гру, а також підтримали після нападок, з якими Олександр зіткнувся у соціальній мережі.

Зінченко бореться із Альваресом. Фото: REUTERS/David Klein

Напередодні українець підтримав Ізраїль, який уже кілька днів бореться із нападом радикалів ХАМАСу. Через це у коментарі до повідомлення Зінченка прийшли користувачі, які почали обзивати та загрожувати футболісту. Йому довелося закрити доступ до облікового запису.

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