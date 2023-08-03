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Зинченко — снайпер топ-уровня: у него родился второй ребенок на "второй день" после первого

3 августа 2023 07:30
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Агабекян Карен
редактор
Зинченко — снайпер топ-уровня: у него родился второй ребенок на "второй день" после первого
Александр Зинченко, Влада Седан и их младенец. Фото: Инстаграм Седан
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Игрок лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко и известная спортивная журналистка Влада Седан празднуют. Они во второй раз стали родителями.

В футбольной семье произошло это знаменательное событие 2 августа. Об этом сообщила в соцсетях Седан.

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Отметим, что на футбольном поле Зинченко восстанавливается от травмы полученной в конце прошлого сезона. Тогда игрок пропустил последние туры в АПЛ и не помог сборной Украины в июньских матчах.

Александр и Влада с дочерью. Фото: instagram.com/v.lada_sedan
Знакомство отца с дочерью. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Зинченко — это снайпер

Семья Зинченко не сообщила имя второй дочери, но опубликовала пост, в котором показала ее сразу после рождения.

Интересно, что 1 августа был день рождения у старшей дочери Александра Евы, которой исполнилось 2 года. Теперь Зинченко, как минимум, придется два дня подряд организовывать дни рождения до их совершеннолетия.

В комментариях под фото Зинченко и Седан поздравляют, но есть и те, кто отмечает активность Александра в ноябре или 31 декабря на Хэллоуин.

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