Зинченко — снайпер топ-уровня: у него родился второй ребенок на "второй день" после первого
Игрок лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко и известная спортивная журналистка Влада Седан празднуют. Они во второй раз стали родителями.
В футбольной семье произошло это знаменательное событие 2 августа. Об этом сообщила в соцсетях Седан.
Отметим, что на футбольном поле Зинченко восстанавливается от травмы полученной в конце прошлого сезона. Тогда игрок пропустил последние туры в АПЛ и не помог сборной Украины в июньских матчах.
Зинченко — это снайпер
Семья Зинченко не сообщила имя второй дочери, но опубликовала пост, в котором показала ее сразу после рождения.
Интересно, что 1 августа был день рождения у старшей дочери Александра Евы, которой исполнилось 2 года. Теперь Зинченко, как минимум, придется два дня подряд организовывать дни рождения до их совершеннолетия.
В комментариях под фото Зинченко и Седан поздравляют, но есть и те, кто отмечает активность Александра в ноябре или 31 декабря на Хэллоуин.
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