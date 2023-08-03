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Зінченко — снайпер топрівня: у нього народилася друга дитина на "другий день" після першої

3 серпня 2023 07:30
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Агабекян Карен
редактор
Зінченко — снайпер топрівня: у нього народилася друга дитина на "другий день" після першої
Олександр Зінченко, Влада Седан та їх немовля. Фото: Інстаграм Седан
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Гравець лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко та відома спортивна журналістка Влада Седан святкують. Вони вдруге стали батьками.

У футбольній родині сталася ця знаменна подія 2 серпня. Про це повідомила в соцмережах Седан.

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Зазначимо, що на футбольному полі Зінченко нараз відновлюється від травми отриманої у кінці минулого сезону. Тоді гравець пропустив останні тури в АПЛ та не допоміг національній команді в червневих матчах.

Олександр та Влада з донькою. Фото: instagram.com/v.lada_sedan
Знайомство батька з донькою. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Зінченко — це снайпер

Сім’я Зінченко не повідомила ім’я другої доньки, але опублікувала пост, в якому показала її відразу після народження.

Цікаво, що 1 серпня був день народження у старшої доньки Олександра Єві, які виповнилось 2 роки. Тепер Зінченку, як мінімум, прийдеться два дні підряд організовувати дні народження до їх повноліття.

В коментарях під фото Зінченка та Седан вітають, але є й ті, хто відзначає активність Олександра в листопаді або 31 грудня на Хелловін.

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