Зінченко — снайпер топрівня: у нього народилася друга дитина на "другий день" після першої

Олександр Зінченко, Влада Седан та їх немовля. Фото: Інстаграм Седан

Гравець лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко та відома спортивна журналістка Влада Седан святкують. Вони вдруге стали батьками.

У футбольній родині сталася ця знаменна подія 2 серпня. Про це повідомила в соцмережах Седан.

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Зазначимо, що на футбольному полі Зінченко нараз відновлюється від травми отриманої у кінці минулого сезону. Тоді гравець пропустив останні тури в АПЛ та не допоміг національній команді в червневих матчах.

Олександр та Влада з донькою. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Знайомство батька з донькою. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Зінченко — це снайпер

Сім’я Зінченко не повідомила ім’я другої доньки, але опублікувала пост, в якому показала її відразу після народження.

Цікаво, що 1 серпня був день народження у старшої доньки Олександра Єві, які виповнилось 2 роки. Тепер Зінченку, як мінімум, прийдеться два дні підряд організовувати дні народження до їх повноліття.

В коментарях під фото Зінченка та Седан вітають, але є й ті, хто відзначає активність Олександра в листопаді або 31 грудня на Хелловін.

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