Зинченко снова остался в запасе, а его Арсенал победил Тоттенхэма

Александр Зинченко. Фото: Reuters

Капитан сборной Украины Александр Зинченко снова не появился на поле в матче "Арсенала" против "Тоттенхэма". Победу в дерби "канониры" одержали и без помощи украинца.

Какие оценки получили конкуренты Зинченко — в материале Новини.LIVE.

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Отметим, что хотя команда Артеты и заработала 3 очка, легкими они не были. "Арсенал" вел в счете 3:0, но затем пропустил дважды.

Another derby, another три massive points! ❤️ pic.twitter.com/gzoMHKqVad — Leandro Trossard (@LTrossard) April 28, 2024

Забивали Хебьерг в свои ворота, а также Сака и Хаверц в первом тайме за "канониров", а после перерыва мячами отличились Ромеро и Сон.

Какую оценку получил Томиясу

Слева в защите на позиции Зинченко вышел Томиясу и получил самый низкий балл от Whoscored среди полевых игроков "Арсенала". Меньше только у вратаря Райа 5,1

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца.

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