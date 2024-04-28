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Зинченко снова остался в запасе, а его Арсенал победил Тоттенхэма

28 апреля 2024 22:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Зинченко снова остался в запасе, а его Арсенал победил Тоттенхэма
Александр Зинченко. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Капитан сборной Украины Александр Зинченко снова не появился на поле в матче "Арсенала" против "Тоттенхэма". Победу в дерби "канониры" одержали и без помощи украинца.

Какие оценки получили конкуренты Зинченко — в материале Новини.LIVE.

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Отметим, что хотя команда Артеты и заработала 3 очка, легкими они не были. "Арсенал" вел в счете 3:0, но затем пропустил дважды.

Забивали Хебьерг в свои ворота, а также Сака и Хаверц в первом тайме за "канониров", а после перерыва мячами отличились Ромеро и Сон.

Какую оценку получил Томиясу

Слева в защите на позиции Зинченко вышел Томиясу и получил самый низкий балл от Whoscored среди полевых игроков "Арсенала". Меньше только у вратаря Райа 5,1

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

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Кварацхелия назвал клуб, в который летом перейдет из "Наполи". 

Мудриком заинтересовались известные клубы — "Челси" может продать игрока.

Александр Зинченко
Арсенал
Микель Артета
Тоттенхэм

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