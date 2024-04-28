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Зінченко знову залишився в запасі, а його Арсенал переміг Тоттенхем

28 квітня 2024 22:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Зінченко знову залишився в запасі, а його Арсенал переміг Тоттенхем
Олександр ЗІнченко. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Капітан збірної України Олександр Зінченко знову не з’явився на полі у матчі "Арсеналу" проти "Тоттенхема". Перемогу у дербі "каноніри" здобули й без допомоги українця.

Які оцінки отримали конкуренти Зінченко — у матеріалі Новини.LIVE.

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Зазначимо, що хоча команда Артети й заробили 3 очки, легкими вони не були. "Арсенал" вів у рахунку 3:0, але потім пропустив двічі.

Забивали Хеб’єрг у власні ворота, а також Сака та Хаверц в першому таймі за "канонірів", а після перерви м’ячами відзначились Ромеро та Сон.

Яку оцінку отримав Томіясу

Зліва в захисті на позиції Зінченко вийшов Томіясу та отримав найнижчий бал від Whoscored серед польових гравців "Арсеналу". Менше тільки у воротаря Райа 5,1

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця. 

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Олександр Зінченко
Арсенал
Мікель Артета
Тоттенгем

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