Зінченко знову залишився в запасі, а його Арсенал переміг Тоттенхем

Олександр ЗІнченко. Фото: Reuters

Капітан збірної України Олександр Зінченко знову не з’явився на полі у матчі "Арсеналу" проти "Тоттенхема". Перемогу у дербі "каноніри" здобули й без допомоги українця.

Які оцінки отримали конкуренти Зінченко — у матеріалі Новини.LIVE.

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Зазначимо, що хоча команда Артети й заробили 3 очки, легкими вони не були. "Арсенал" вів у рахунку 3:0, але потім пропустив двічі.

Another derby, another three massive points! ❤️ pic.twitter.com/gzoMHKqVad — Leandro Trossard (@LTrossard) April 28, 2024

Забивали Хеб’єрг у власні ворота, а також Сака та Хаверц в першому таймі за "канонірів", а після перерви м’ячами відзначились Ромеро та Сон.

Яку оцінку отримав Томіясу

Зліва в захисті на позиції Зінченко вийшов Томіясу та отримав найнижчий бал від Whoscored серед польових гравців "Арсеналу". Менше тільки у воротаря Райа 5,1

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця.

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