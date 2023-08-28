Звезду чемпионата Украины вызвали в африканскую сборную

Бени Макуана стал звездой УПЛ. Фото: скриншот

Житомирское "Полесье" в пятом туре Украинской премьер-лиги неожиданно разгромило "Александрию". Одним из творцов победы был конголезец Бени Макуана.

Буквально через день стало известно о вызове футболиста в сборную Конго, сообщили в "Полесье".

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Феномен Макуана

В УПЛ Макуана произвел настоящий фурор благодаря своим скоростным данным. Конголезец сейчас самый быстрый игрок в лиге и в пяти матчах дважды расписывался в воротах соперников.

В УПЛ 20-летний Бени забил "Вересу" (2:0) и "Александрии" (3:0). Конголезец является основным игроком своей команды и одним из самых обсуждаемых в лиге.

Со сборной Конго Макуана 10 сентября сыграет в квалификации к Кубку африканских наций против Гамбии.

За сборную Конго Бени провел за все время девять матчей, в которых не забивал.

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