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Зірку чемпіонату України викликали до африканської збірної

28 серпня 2023 12:25
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Агабекян Карен
редактор
Зірку чемпіонату України викликали до африканської збірної
Бені Макуана став зіркою УПЛ. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирське "Полісся" у п'ятому турі Української прем'єр-ліги несподівано розгромило "Олександрію". Одним із творців перемоги був конголезець Бені Макуана.

Буквально через день стало відомо про виклик футболіста до збірної Конго, повідомили у "Поліссі".

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Феномен Макуана

В УПЛ Макуана справив справжній фурор завдяки своїм швидкісним даним. Конголезець зараз найшвидший гравець у лізі та у п'яти матчах двічі розписувався у воротах суперників.

В УПЛ 20-річний Бені забив "Вересу" (2:0) та "Олександрії" (3:0). Конголезець є основним гравцем своєї команди та одним із найбільш обговорюваних у лізі.

Зі збірною Конго Макуана 10 вересня зіграє у кваліфікації до Кубка африканських націй проти Гамбії.

За збірну Конго Бені провів за весь час дев'ять матчів, у яких не забивав.

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