Звезду НБА сбил автомобиль прямо возле его дома — появилось видео инцидента

Келли Убре в игре против "Бостон Селтикс". Фото: Reuters/Kyle Ross

Атакующий защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Севенти Сиксерс" Келли Убре пострадал в инциденте с ДТП. Происшествие произошло рядом с домом спортсмена.

В сети уже появилось видео, на котором запечатлены детали инцидента, сообщает портал Новини.LIVE.

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Несколько дней назад баскетболист "Филадельфии" Келли Убре прогуливался возле своего дома. В этот момент один из автомобилей, который проезжал мимо, резко свернул в сторону спортсмена и сбил его с ног. Вскоре в сети появилось видео, на котором баскетболист после происшествия вернулся домой.

Что случилось с Келли Убре

На опубликованном видео заметно, что 27-летний спортсмен согнулся от боли после того, как его сбил автомобиль. Однако он самостоятельно передвигался и занес домой велосипед. После этого Келли Убре обратился за помощью.

Келли Убре делает слэм-данк. Фото: Reuters/Kyle Ross

Баскетболист получил травму ноги и несколько ушибов, у него сломаны ребра. Однако Убре уже выписали из больницы. Он продолжит восстановление дома.

Защитник "Сиксерс" пропустит несколько месяцев регулярного чемпионата НБА, что станет потерей для команды. В текущем сезоне Келли Убре в среднем набирает 16,3 очка и делает 5,1 подбора.

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