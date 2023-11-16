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Зірку НБА збила автівка прямо біля його домівки — з'явилось відео інциденту

16 листопада 2023 10:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зірку НБА збила автівка прямо біля його домівки — з'явилось відео інциденту
Келлі Убре у грі проти "Бостон Селтікс". Фото: Reuters/Kyle Ross
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Атакуючий захисник команди Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Філадельфія Севенті Сіксерс" Келлі Убре постраждав в інциденті з ДТП. Пригода сталася поряд із домівкою спортсмена.

У мережі вже з'явилося відео, на якому знято деталі інциденту, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Декілька днів тому баскетболіст "Філадельфії" Келлі Убре прогулювався біля своєї домівки. У цей момент один з автомобілів, який проїжджав повз, різко звернув у бік спортсмена і збив його з ніг. Незабаром у мережі з'явилося відео, на якому баскетболіст після події повернувся додому.

Що трапилося з Келлі Убре

На опублікованому відео видно, що 27-річний спортсмен зігнувся від болю після того, як його збив автомобіль. Однак він самостійно пересувався та заніс додому велосипед. Після цього Келлі Убре звернувся по допомогу.

Келлі Убре
Келлі Убре робить слем-данк. Фото: Reuters/Kyle Ross

Баскетболіст отримав травму ноги та кілька забитих місць, у нього зламані ребра. Проте Убре вже виписали із лікарні. Він продовжить поновлення вдома.

Захисник "Сіксерс" пропустить кілька місяців регулярного чемпіонату НБА, що стане втратою команди. У поточному сезоні Келлі Убре в середньому набирає 16,3 очка та робить 5,1 підбирання.

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