Зірку НБА збила автівка прямо біля його домівки — з'явилось відео інциденту

Келлі Убре у грі проти "Бостон Селтікс". Фото: Reuters/Kyle Ross

Атакуючий захисник команди Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Філадельфія Севенті Сіксерс" Келлі Убре постраждав в інциденті з ДТП. Пригода сталася поряд із домівкою спортсмена.

У мережі вже з'явилося відео, на якому знято деталі інциденту, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Декілька днів тому баскетболіст "Філадельфії" Келлі Убре прогулювався біля своєї домівки. У цей момент один з автомобілів, який проїжджав повз, різко звернув у бік спортсмена і збив його з ніг. Незабаром у мережі з'явилося відео, на якому баскетболіст після події повернувся додому.

Що трапилося з Келлі Убре

На опублікованому відео видно, що 27-річний спортсмен зігнувся від болю після того, як його збив автомобіль. Однак він самостійно пересувався та заніс додому велосипед. Після цього Келлі Убре звернувся по допомогу.

Келлі Убре робить слем-данк. Фото: Reuters/Kyle Ross

Баскетболіст отримав травму ноги та кілька забитих місць, у нього зламані ребра. Проте Убре вже виписали із лікарні. Він продовжить поновлення вдома.

Захисник "Сіксерс" пропустить кілька місяців регулярного чемпіонату НБА, що стане втратою команди. У поточному сезоні Келлі Убре в середньому набирає 16,3 очка та робить 5,1 підбирання.

Нагадаємо, "Реал" обрав двох кандидатів на позицію головного тренера команди.

"Реал" запропонує Луніну новий контракт, але є важливий нюанс.

Світоліна розповіла, які зірки тенісу найбільше допомагали Україні.

Мудрик може перейти у відомий французький клуб за однієї умови.

Ноєр одружився з відомою спортсменкою, яка набагато молодша за нього.

Циганкова сватають до Англії — про яку команду йдеться.