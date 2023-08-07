Найдена яхта Ярославского: в начале войны обещал продать ее ради харьковчан

Ярославский с бывшей супругой. Фото: Google

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский "покинул" клуб почти без финансирования, из-за чего команда в прошлом сезоне снизила спортивные показатели. В результате клуб вылетел в Первую лигу.

Сам владелец клуба не выполнил обещания не только перед болельщиками, но и харьковчанами, которым он обещал продать свою дорогостоящую яхту, чтобы потратить полученные от нее средства.

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Яхта Ярославского. Фото: MarineTraffic.com

Данные по движению яхты. Фото: Михаил Ткач

Яхта в Италии

По информации журналиста Михаила Ткача, яхта президента "Металлиста" до сих пор находится у "красивых" берегов Италии.

"Яхта Kaiser, которую олигарх Ярославский в начале вторжения обещал продать и помочь харьковчанам, уже месяц не заходит в порты, побывала у всех берегов Италии и в третий раз вернулась на Сардинию. Харьковчане подождут, а лето — нет", — написал Ткач.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Ярославский заявил, что продаст яхту Kaiser, чтобы потратить средства на гуманитарные программы своей компании DCH.

В прошлом году, уже после обещания, яхта дрейфовала у берегов Греции. На ее борту зафиксировали женщину, похожую на бывшую жену Ярославского Марину Светницкую.

Ранее журналист Роберто Моралес сообщал, что Ярославский не финансирует "Металлист". Но в клубе отвечали, что бизнесмен "участвует в жизни клуба".

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