Знайдено яхту Ярославського: на початку війни обіцяв продати її заради харків’ян

Ярославський з колишньою дружиною. Фото: Google

Президент харківського "Металіста" Олександр Ярославський "залишив" клуб майже без фінансування, через що команда минулого сезону знизила спортивні показники. В результаті клуб вилетів у Першу лігу.

Сам власник клубу не виконав обіцянки не лише перед вболівальниками, але й харків’янами, яким він обіцяв продати свою коштовну яхту, щоб витратити отримані кошти на них.

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Минулого року Ярославський приїздив в Україну заради розв'язання бізнесових питань, але невдовзі повернувся в Європу.

Яхта Ярославського. Фото: MarineTraffic.com

Дані по руху яхти. Фото: Михайло Ткач

Яхта в Італії

За інформацією журналіста Михайла Ткача, яхта президента "Металіста" й досі знаходиться біля гарних берегів Італії.

"Яхта Kaiser, яку олігарх Ярославський на початку вторгнення обіцяв продати та допомогти харків‘янам, уже місяць не заходить в порти, побувала біля всіх берегів Італії та втретє повернулась на Сардинію. Харків‘яни почекають, а літо – ні", — написав Ткач.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну Ярославський заявив, що продасть яхту Kaiser, щоб витратити кошти на гуманітарні програми своєї компанії DCH.

Минулого року, вже після обіцянки, яхта дрейфувала біля берегів Греції. На її борту зафіксував жінку, схожу на колишню дружину Ярославського Марину Светницьку.

Раніше журналіст Роберто Моралес повідомляв, що Ярославський не фінансує "Металіст". Але в клубі відповідали, що бізнесмен "бере участь в житті клубу".

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