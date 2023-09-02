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"Заря" подписала молодых талантов из Южной Америки и Африки

2 сентября 2023 14:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
"Заря" подписала молодых талантов из Южной Америки и Африки
Венделл и Коджо Азиангбге. Фото: ФК "Заря"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Луганская "Заря" усилила состав молодых талантливых полузащитников из Бразилии и Того. Состав команды пополнили бразилец Венделл дос Сантос и того железец Жан Клод Азиангбе.

Об этом на своем официальном сайте сообщил клуб из Луганска.

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19-летний Венделл дос Сантос перешел из бразильского клуба "Гойас". Он был и в основной команде и играл за молодежку U-20. Провел 14 матчей и забил 4 гола.

Играет преимущественно на левом фланге, обладает дриблингом, часто смещается в центр, делает неплохие навесы и может пробить мощно по воротам.

Коджо с Дубаи

Коджо Азиангбе — 23 года. Этот полузащитник из Того предыдущий сезон провел в Чемпионате ОАЭ. За "Аль-Наср", уступивший в полуфинале Кубка лиги "Аль-Айну", который возглавлял Сергей Ребров и играл Андрей Ярмоленко.

Азиангбе сыграл за "Аль-Наср" 29 поединков. Кроме того, на его счету есть также 2 матча за сборную Того. Он обладает отличным пасом, выводит партнеров на ударные позиции. Преимущественно играет в центре, может давать дальние ремни из глубины поля.

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