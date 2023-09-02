"Заря" подписала молодых талантов из Южной Америки и Африки
Луганская "Заря" усилила состав молодых талантливых полузащитников из Бразилии и Того. Состав команды пополнили бразилец Венделл дос Сантос и того железец Жан Клод Азиангбе.
Об этом на своем официальном сайте сообщил клуб из Луганска.
19-летний Венделл дос Сантос перешел из бразильского клуба "Гойас". Он был и в основной команде и играл за молодежку U-20. Провел 14 матчей и забил 4 гола.
Играет преимущественно на левом фланге, обладает дриблингом, часто смещается в центр, делает неплохие навесы и может пробить мощно по воротам.
Коджо с Дубаи
Коджо Азиангбе — 23 года. Этот полузащитник из Того предыдущий сезон провел в Чемпионате ОАЭ. За "Аль-Наср", уступивший в полуфинале Кубка лиги "Аль-Айну", который возглавлял Сергей Ребров и играл Андрей Ярмоленко.
Азиангбе сыграл за "Аль-Наср" 29 поединков. Кроме того, на его счету есть также 2 матча за сборную Того. Он обладает отличным пасом, выводит партнеров на ударные позиции. Преимущественно играет в центре, может давать дальние ремни из глубины поля.
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