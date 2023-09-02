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"Зоря" підписала молодих талантів з Південної Америки та Африки

2 вересня 2023 14:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
"Зоря" підписала молодих талантів з Південної Америки та Африки
Венделл та Коджо Азіангбге. Фото: ФК "Зоря"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Луганська "Зоря" підсилила склад молодими талановитими півзахисниками з Бразилії та Того. Склад команди поповнили бразилець Венделл дос Сантос та тоголезець Жан Клод Азіангбе.

Про це на своєму офіційному сайті повідомив клуб з Луганська.

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19-річний Венделл дос Сантос перейшов з бразильского клубу "Гойас". Він був й в основній команді та грав за молодіжку U-20. Провів 14 матчів та забив 4 голи. 

Грає переважно на лівому фланзі, володіє дриблінгом, часто зміщується в центр, робить непогані навіси та може потужно пробити по воротах.

Коджо з Дубай

Коджо Азіангбе — 23 роки. Цей півзахисник з Того попередній сезон провів в Чемпіонаті ОАЕ. За "Аль-Наср", який поступився у півфіналі Кубка ліги "Аль-Айну", який очолював Сергій Ребров та грав Андрій Ярмоленко. 

Азіангбе зіграв за “Аль-Наср” 29 поєдинків. Крім того, на його рахунку є також 2 матчі за збірну Того. Він володіє чудовим пасом, виводить партнерів на ударні позиції. Переважно грає в центрі, може давати дальні паси з глибини поля.

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