"Зоря" підписала молодих талантів з Південної Америки та Африки
Луганська "Зоря" підсилила склад молодими талановитими півзахисниками з Бразилії та Того. Склад команди поповнили бразилець Венделл дос Сантос та тоголезець Жан Клод Азіангбе.
Про це на своєму офіційному сайті повідомив клуб з Луганська.
19-річний Венделл дос Сантос перейшов з бразильского клубу "Гойас". Він був й в основній команді та грав за молодіжку U-20. Провів 14 матчів та забив 4 голи.
Грає переважно на лівому фланзі, володіє дриблінгом, часто зміщується в центр, робить непогані навіси та може потужно пробити по воротах.
Коджо з Дубай
Коджо Азіангбе — 23 роки. Цей півзахисник з Того попередній сезон провів в Чемпіонаті ОАЕ. За "Аль-Наср", який поступився у півфіналі Кубка ліги "Аль-Айну", який очолював Сергій Ребров та грав Андрій Ярмоленко.
Азіангбе зіграв за “Аль-Наср” 29 поєдинків. Крім того, на його рахунку є також 2 матчі за збірну Того. Він володіє чудовим пасом, виводить партнерів на ударні позиції. Переважно грає в центрі, може давати дальні паси з глибини поля.
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