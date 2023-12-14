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Заря начала матч против Брейдаблика с трех быстрых голов

14 декабря 2023 22:23
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Заря начала матч против Брейдаблика с трех быстрых голов
Луганские игроки радуются голу. Фото: "Заря" (Луганск)
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Луганская "Заря" успешно начала завершающий матч группового этапа Лиги конференций против исландского "Брейдаблика". Уже на 2-й минуте в воротах соперников отличился Герреро. Затем последовали автогол и мяч Мичина.

Подробности начала матча, в материале Новини.LIVE.

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Уже на втором обороте минутной стрелки вратарь гостей неудачно выбил мяч, после чего через отскок вернулся к Герреро в штрафную, а тот пробил под голкипером.

А уже на 11-й минуте Чурко с отскока от подачи с правого фланга на дальней стороне штрафной прострелил во вратарскую на Горбача, но перед пустыми воротами опередил Муминович и попал в собственные ворота. В обоих случаях рефери проверял VAR.

А третий гол провел Мичин на 19-й минуте после выхода один на один.

Джордан, Мичин и Горбач вышли в старте

Добавим, что Юрий Коваль после ничьей против криворожского Кривбасса (2:2) привлек к стартовому составу Джордана в центре обороны, тогда как Мичин и Горбач играют в линии атакующих полузащитников.

Гальдор Арнасон, на фоне поражения израильского Маккаби Тель-Авив (1:2), использовал с первых минут Инварссона на левом фланге защиты, тогда как Сигурдарсон будет выступать в центральном треугольнике, а Виктор Эйнарссон вернется к правому флангу атаки.

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