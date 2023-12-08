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Зоря знайшла нового головного тренера — ним стане іноземець

8 грудня 2023 15:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зоря знайшла нового головного тренера — ним стане іноземець
Гравці "Зорі" перед матчем. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво луганської "Зорі" продовжує шукати нового головного тренера. Він стане вже четвертим наставником команди у сезоні.

Луганці готуються до переговорів з іноземним фахівцем, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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Раймонд Атевельд
Раймонд Атевельд під час фотосесії Знімок: instagram.com/michalbenedek_photographer/

Хто очолить "Зорю"

Новим головним тренером луганчан стане іноземний фахівець. Цю роль претендує нідерландець Раймонд Атевельд. Він довгий час працював помічником екснаставника "Зорі" та "Шахтаря" Патріка Ван Леувена, з яким співпрацював ще в "Кайраті" та "Маккабі" з Тель-Авіва.

Атевельд має репутацію спеціаліста з фізичної підготовки. Саме він займався плануванням функціональної підготовки "Зорі" у "бронзовому" сезоні 2022/2023. Вже найближчим часом тренер проведе переговори із президентом луганчан Євгеном Геллером.

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