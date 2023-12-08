Зоря знайшла нового головного тренера — ним стане іноземець
Керівництво луганської "Зорі" продовжує шукати нового головного тренера. Він стане вже четвертим наставником команди у сезоні.
Луганці готуються до переговорів з іноземним фахівцем, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".
"Зоря" у сезоні 2023/2024 знову змінить тренера. Юрій Коваль працює із командою на правах виконувача обов'язків. До нього посаду наставника команди обіймав Валерій Кривенцов, а команда розпочинала сезон із Ненадом Лалатовичем.
Хто очолить "Зорю"
Новим головним тренером луганчан стане іноземний фахівець. Цю роль претендує нідерландець Раймонд Атевельд. Він довгий час працював помічником екснаставника "Зорі" та "Шахтаря" Патріка Ван Леувена, з яким співпрацював ще в "Кайраті" та "Маккабі" з Тель-Авіва.
Атевельд має репутацію спеціаліста з фізичної підготовки. Саме він займався плануванням функціональної підготовки "Зорі" у "бронзовому" сезоні 2022/2023. Вже найближчим часом тренер проведе переговори із президентом луганчан Євгеном Геллером.
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