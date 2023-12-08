Заря нашла нового главного тренера — им станет иностранец

Игроки "Зари" перед матчем. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Руководство луганской "Зари" продолжает вести поиски нового главного тренера. Он станет уже четвертым наставником команды в сезоне.

Луганчане готовятся к переговорам с иностранным специалистом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

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Раймонд Атевельд во время фотосессии. Снимок: instagram.com/michalbenedek_photographer/

Кто возглавит "Зарю"

Новым главным тренером луганчан станет иностранный специалист. На эту роль претендует нидерландец Раймонд Атевельд. Он долгое время работал помощником экс-наставника "Зари" и "Шахтера" Патрика Ван Леувена, с которым сотрудничал еще в "Кайрате" и "Маккаби" из Тель-Авива.

Атевельд обладает репутацией специалиста по физической подготовке. Именно он занимался планированием функциональной подготовки "Зари" в "бронзовом" сезоне 2022/2023. Уже в ближайшее время тренер проведет переговоры с президентом луганчан Евгением Геллером.

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