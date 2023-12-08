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Заря нашла нового главного тренера — им станет иностранец

8 декабря 2023 15:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Заря нашла нового главного тренера — им станет иностранец
Игроки "Зари" перед матчем. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство луганской "Зари" продолжает вести поиски нового главного тренера. Он станет уже четвертым наставником команды в сезоне.

Луганчане готовятся к переговорам с иностранным специалистом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

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"Заря" в сезоне 2023/2024 снова сменит тренера. Юрий Коваль работает с командой на правах исполняющего обязанности. До него пост наставника команды занимал Валерий Кривенцов, а начинала команда сезон с Ненадом Лалатовичем. 

Раймонд Атевельд
Раймонд Атевельд во время фотосессии. Снимок: instagram.com/michalbenedek_photographer/

Кто возглавит "Зарю" 

Новым главным тренером луганчан станет иностранный специалист. На эту роль претендует нидерландец Раймонд Атевельд. Он долгое время работал помощником экс-наставника "Зари" и "Шахтера" Патрика Ван Леувена, с которым сотрудничал еще в "Кайрате" и "Маккаби" из Тель-Авива.  

Атевельд обладает репутацией специалиста по физической подготовке. Именно он занимался планированием функциональной подготовки "Зари" в "бронзовом" сезоне 2022/2023. Уже в ближайшее время тренер проведет переговоры с президентом луганчан Евгением Геллером. 

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