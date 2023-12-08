Заря нашла нового главного тренера — им станет иностранец
Руководство луганской "Зари" продолжает вести поиски нового главного тренера. Он станет уже четвертым наставником команды в сезоне.
Луганчане готовятся к переговорам с иностранным специалистом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".
"Заря" в сезоне 2023/2024 снова сменит тренера. Юрий Коваль работает с командой на правах исполняющего обязанности. До него пост наставника команды занимал Валерий Кривенцов, а начинала команда сезон с Ненадом Лалатовичем.
Кто возглавит "Зарю"
Новым главным тренером луганчан станет иностранный специалист. На эту роль претендует нидерландец Раймонд Атевельд. Он долгое время работал помощником экс-наставника "Зари" и "Шахтера" Патрика Ван Леувена, с которым сотрудничал еще в "Кайрате" и "Маккаби" из Тель-Авива.
Атевельд обладает репутацией специалиста по физической подготовке. Именно он занимался планированием функциональной подготовки "Зари" в "бронзовом" сезоне 2022/2023. Уже в ближайшее время тренер проведет переговоры с президентом луганчан Евгением Геллером.
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