Зоря розпочала матч проти Брейдабліка з трьох швидких голів

Луганські гравці радіють голу. Фото: "Зоря" (Луганськ)

Луганська "Зоря" успішно розпочала завершальний матч групового етапу Ліги конференцій проти ісландського "Брейдабліка". Вже на 2-й хвилині у воротах суперників відзначився Герреро. Потім були автогол та м'яч Мічіна.

Подробиці початку матчу — в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Вже на другому оберті хвилинної стрілки воротар гостей невдало вибив м'яч, після чого він через відскок повернувся до Герреро до штрафного, а той пробив під голкіпером.

А вже на 11-й хвилині Чурко з відскоку від подачі з правого фланга на дальньому боці штрафного прострілив у воротарський на Горбача, але того перед порожніми воротами випередив Мумінович та поцілив у власні ворота. В обох випадках рефері перевіряв VAR.

А третій гол провів Мічін на 19-й хвилині після виходу віч на віч.

Джордан, Мічін та Горбач вийшли у старті

Додамо, що Юрій Коваль, після нічиєї проти криворізького "Кривбасу" (2:2), залучив до стартового складу Джордана в центрі оборони, тоді як Мічін та Горбач грають у лінії атакувальних півзахисників.

⬛️⬜️ Сьогодні будемо грати таким складом: pic.twitter.com/GISVjnAMk2 — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 14, 2023

Гальдор Арнасон, на тлі поразки від ізраїльського "Маккабі Тель-Авів" (1:2), використав із перших хвилин Інварссона на лівому фланзі захисту, тоді як Сігурдарсон виступатиме в центральному трикутнику, а Віктор Ейнарссон повернеться до правого флангу атаки.

Нагадаємо, УЄФА знову покарав збірну України за расизм уболівальників.

"Барселона" вкраде тренера у Циганкова та Довбика.

Мауріс Почеттіно розлютився на Мудрика — відома причина.

Карім Бензема перевершив досягнення Мессі та Роналду.

Другий після Шевченка — як Сікан увійшов в історію українського футболу.

Джерело стверджує, що у Віктора Циганкова у "Жироні" є клаусула.