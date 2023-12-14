Зоря розпочала матч проти Брейдабліка з трьох швидких голів
Луганська "Зоря" успішно розпочала завершальний матч групового етапу Ліги конференцій проти ісландського "Брейдабліка". Вже на 2-й хвилині у воротах суперників відзначився Герреро. Потім були автогол та м'яч Мічіна.
Подробиці початку матчу — в матеріалі Новини.LIVE.
Вже на другому оберті хвилинної стрілки воротар гостей невдало вибив м'яч, після чого він через відскок повернувся до Герреро до штрафного, а той пробив під голкіпером.
А вже на 11-й хвилині Чурко з відскоку від подачі з правого фланга на дальньому боці штрафного прострілив у воротарський на Горбача, але того перед порожніми воротами випередив Мумінович та поцілив у власні ворота. В обох випадках рефері перевіряв VAR.
А третій гол провів Мічін на 19-й хвилині після виходу віч на віч.
Джордан, Мічін та Горбач вийшли у старті
Додамо, що Юрій Коваль, після нічиєї проти криворізького "Кривбасу" (2:2), залучив до стартового складу Джордана в центрі оборони, тоді як Мічін та Горбач грають у лінії атакувальних півзахисників.
⬛️⬜️ Сьогодні будемо грати таким складом: pic.twitter.com/GISVjnAMk2— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 14, 2023
Гальдор Арнасон, на тлі поразки від ізраїльського "Маккабі Тель-Авів" (1:2), використав із перших хвилин Інварссона на лівому фланзі захисту, тоді як Сігурдарсон виступатиме в центральному трикутнику, а Віктор Ейнарссон повернеться до правого флангу атаки.
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