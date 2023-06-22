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"Заря" ищет нового тренера: где ван Леувен

22 июня 2023 15:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Заря" ищет нового тренера: где ван Леувен
Патрик ван Леувен на пресс-конференции. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболисты луганской "Зари" вышли из отпуска и готовятся к сезону 2023/2024. Наставник команды Патрик ван Леувен не присоединился к игрокам.

Пока неизвестно, где находится главный тренер, сообщает "ТаТоТаке". 

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Нидерландский специалист Патрик ван Леувен не готовит "Зарю" к новому сезону. Место нахождения 53-летнего тренера в клубе не указывают. Также нет информации о том, кто может заменить наставника. 

Роман Вантух
Роман Вантух в матче с "горняками". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Слухи про "Шахтер" 

Несколько недель назад появилась информация о том, что руководство чемпионов Украины-2023 собирается отправить в отставку Игора Йовичевича. Одним из претендентов на место главного тренера "Шахтера" как раз и был Патрик ван Леувен. 

Тренер "Зари" работал в донецком клубе с 2006 по 2013 годы, занимаясь молодежной командой. Его контракт с луганчанами действует до лета 2025 года. В ближайшее время руководить тренировками "Зари" будет Александр Чижов. Поиск нового главного тренера уже ведется. В новом сезоне луганчанам предстоит сыграть в квалификации Лиги Европы. 

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