"Зоря" шукає нового тренера: де ван Леувен
Футболісти луганської "Зорі" вийшли з відпустки та готуються до сезону 2023/2024. Наставник команди Патрік ван Леувен не приєднався до гравців.
Поки невідомо, де знаходиться головний тренер, повідомляє "ТаТоТаке".
Нідерландський фахівець Патрік ван Леувен не готує "Зорю" до нового сезону. Місце знаходження 53-річного тренера у клубі не вказують. Також немає інформації про те, хто може замінити наставника.
Чутки про "Шахтар"
Декілька тижнів тому з'явилася інформація про те, що керівництво чемпіонів України-2023 збирається відправити у відставку Ігора Йовічевіча. Одним із претендентів на місце головного тренера "Шахтаря" якраз і був Патрік ван Леувен.
Тренер "Зорі" працював у донецькому клубі з 2006 по 2013 роки, займаючись молодіжною командою. Його контракт із луганчанами діє до літа 2025 року. Найближчим часом управлятиме тренуваннями "Зорі" Олександр Чижов. Пошук нового головного тренера вже триває. У новому сезоні луганчани мають зіграти у кваліфікації Ліги Європи.
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