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"Зоря" шукає нового тренера: де ван Леувен

22 червня 2023 15:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Зоря" шукає нового тренера: де ван Леувен
Патрік ван Леувен на пресконференції. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболісти луганської "Зорі" вийшли з відпустки та готуються до сезону 2023/2024. Наставник команди Патрік ван Леувен не приєднався до гравців.

Поки невідомо, де знаходиться головний тренер, повідомляє "ТаТоТаке".

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Нідерландський фахівець Патрік ван Леувен не готує "Зорю" до нового сезону. Місце знаходження 53-річного тренера у клубі не вказують. Також немає інформації про те, хто може замінити наставника.

Роман Вантух
Роман Вантух у матчі з "гірниками". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Чутки про "Шахтар"

Декілька тижнів тому з'явилася інформація про те, що керівництво чемпіонів України-2023 збирається відправити у відставку Ігора Йовічевіча. Одним із претендентів на місце головного тренера "Шахтаря" якраз і був Патрік ван Леувен.

Тренер "Зорі" працював у донецькому клубі з 2006 по 2013 роки, займаючись молодіжною командою. Його контракт із луганчанами діє до літа 2025 року. Найближчим часом управлятиме тренуваннями "Зорі" Олександр Чижов. Пошук нового головного тренера вже триває. У новому сезоні луганчани мають зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

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