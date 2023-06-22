"Зоря" шукає нового тренера: де ван Леувен

Патрік ван Леувен на пресконференції. Фото: УНІАН

Футболісти луганської "Зорі" вийшли з відпустки та готуються до сезону 2023/2024. Наставник команди Патрік ван Леувен не приєднався до гравців.

Поки невідомо, де знаходиться головний тренер, повідомляє "ТаТоТаке".

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Нідерландський фахівець Патрік ван Леувен не готує "Зорю" до нового сезону. Місце знаходження 53-річного тренера у клубі не вказують. Також немає інформації про те, хто може замінити наставника.

Роман Вантух у матчі з "гірниками". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Чутки про "Шахтар"

Декілька тижнів тому з'явилася інформація про те, що керівництво чемпіонів України-2023 збирається відправити у відставку Ігора Йовічевіча. Одним із претендентів на місце головного тренера "Шахтаря" якраз і був Патрік ван Леувен.

Тренер "Зорі" працював у донецькому клубі з 2006 по 2013 роки, займаючись молодіжною командою. Його контракт із луганчанами діє до літа 2025 року. Найближчим часом управлятиме тренуваннями "Зорі" Олександр Чижов. Пошук нового головного тренера вже триває. У новому сезоні луганчани мають зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

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